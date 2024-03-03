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Московский листок

Откуда БПЛА залетают в Питер?

Опубликовано 03.03.2024 в разделе комментариев 1

украина война киев
Откуда БПЛА залетают в Питер?

Российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Ленинградской области вечером 2 марта. В Пулкове вводились ограничения на полеты.

У меня есть гугл-карта в компьютере, у вас, наверно, тоже. Вот по моей карте получается без малого тысяча километров по прямой, если из Чернигова в Питер - самая короткая дистанция.

Это точно технически достижимо с территории Украины?

Чтобы вызвать серьезный взрыв, это должен быть довольно крупный летательный аппарат, сопоставимый с легкомоторным самолетом по размерам. То есть даже если поверить, что эта штука долетела, то как ей удалось пролететь половину России незамеченной?

В свое время за пролет Матиаса Руста лишился поста министра оболоны реальный боевой маршал Соколов. А у нас, десятилетия спустя, при очевидном техническом прогрессе, БПЛА летают над Россией просто тучами - минувшей ночью только над Крымом сбито 38 штук!

И все генеральские кресла в "Арбатском округе" плотно заняты генеральскими попами обоего пола.

Или БПЛА все же прилетают в Питер не с Украины, а откуда-то поближе? А мы опять толком не знаем, откуда - отследить не можем? Это вопрос, ежели чего...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
хрю написал 03.03.2024 10:37
как ей удалось пролететь половину России незамеченной?
.
возможно дело в том что недавно посбивали два из трех более менее современных российских самолетов ДРЛО а у наземных радаров зона обнаружения у земли невелика и ее можно обойти.
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