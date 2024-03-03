В Газе "на живца" убили сто человек

Совбез ООН принял заявление после удара Израиля по палестинцам в Газе. Он был нанесён во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора.

В документе говорится, что ООН испытывает «серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями, что более 100 человек погибли и ещё несколько сотен пострадали, в том числе получив огнестрельные ранения».

Если бы что-нибудь подобное сотворила российская армия на Украине, и вообще любая другая армия в любой точке мира, реакция была бы куда более бурной.

А тут - сотня погибших, несколько сотен поклеченных во время раздачи гуманитарки, и ничего, довольно-таки тихо. Совбез "выразил серьезную обеспокоенность". Да не стоит беспокойства! Никогда не ловили рыбу на живца, что ли?

Израиль планирует ликвидировать Газу вообще, это три миллиона жителей как минимум. А вы тут считаетесь - сотня убитых туда, сотня сюда... Масштабней надо мыслить!

А.Б.