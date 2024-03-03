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Московский листок

Трамп точно будет представлять республиканцев на выборах

Опубликовано 03.03.2024 в разделе комментариев 0

выборы трамп
Трамп точно будет представлять республиканцев на выборах

Дональд Трамп выиграл на партийном голосовании (кокусах) у своего соперника, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, сразу в трех штатах, сообщили в агентстве Associated Press (АР).

Трамп одержал победу в Айдахо, Мичигане и Миссури. По расчетам, политик набрал 84,6 процента голосов. Хейли получила 13,5 процентов голосов.

Телеканал NBC указывает, что в Миссури Трамп смог получить все 100 процентов голосов.

Скорее всего, на выборах мы увидим именно Трампа, оппонирующего Байдену. И, подобно Путину, Байдену не удастся соскочить с дебатов, где он также проигрывает Трампу практически с сухим счетом...

 А.Б.



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