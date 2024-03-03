Транзит должен быть продолжен

Европа занимается поиском альтернативных маршрутов снабжения газом стран, которые получают его из России транзитом через Украину.

Контракт на поставки российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Киев предупреждал, что не желает вести с Москвой переговоры о пролонгации договора.

Прекращение транзита российского газа через Украину в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5%, и в случае длительного похолодания это будет наихудший сценарий для стран, зависящих от поставок.

Пять процентов? Мне кажется, что Европа не погибнет. А для Газпрома, конечно, потери внушительные.

Напомню, что и война на Украине начиналась как газовая, это потом уже майдан, Крым и так далее по нарастающей. А началось все с газовых отношений.

Вот обозначилась и цена вопроса - пять процентов европейского импорта газа.

И, кстати, транзит и сейчас продолжается, в этот самый момент газ течет по трубам в Европу, через поля сражений...

Я так, грешным делом, думаю, а отдай Украина в свое время свою ГТС России - и ничего бы не было...

А.Б.