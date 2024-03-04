Рекордные объемы газа прокачивают наши газовщики через ГТС Украины!

Пришел как бы ответ на мое вчерашнее недоуменное замечание, мол, война войной, а прокачка газа по расписанию

По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки российского газа через территорию Украины достигли максимального уровня и составили 42,2 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные «Газпрома».

В годовом выражении среднесуточный объем прокачки российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины вырос на 21,3 процента. Однако в сравнении с январем 2024-го показатель увеличился лишь на 1,2 процента, то есть в январе тоже качали порядочно.

В целом по итогам февраля Россия прокачала через украинскую ГТС 1,22 миллиарда кубометров газа. Годом ранее показатель составлял 943,5 миллиона кубометров.

Вот представим себе - третий год войны, битва на Курской дуге, фашисты рвутся к Белгороду, горят танки под Прохоровкой, а товарищ Сталин наращивает прокачку газа в Европу. Газовщики под обстрелами качают газ, получают ордена трудового красного знамени, об их трудовом подвиге пишет газета "Правда"... А как же, германская промышленность не может остаться без топлива, нужно поставлять на Украину ракеты и снаряды!

Представили? Не выходит?

А если заменить фамилию Сталин на другую?

А.Б.