Рекордные объемы газа прокачивают наши газовщики через ГТС Украины!

Пришел как бы ответ на мое вчерашнее недоуменное замечание, мол, война войной, а прокачка газа по расписанию
По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки российского газа через территорию Украины достигли максимального уровня и составили 42,2 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные «Газпрома».
В годовом выражении среднесуточный объем прокачки российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины вырос на 21,3 процента. Однако в сравнении с январем 2024-го показатель увеличился лишь на 1,2 процента, то есть в январе тоже качали порядочно.
В целом по итогам февраля Россия прокачала через украинскую ГТС 1,22 миллиарда кубометров газа. Годом ранее показатель составлял 943,5 миллиона кубометров.
Вот представим себе - третий год войны, битва на Курской дуге, фашисты рвутся к Белгороду, горят танки под Прохоровкой, а товарищ Сталин наращивает прокачку газа в Европу. Газовщики под обстрелами качают газ, получают ордена трудового красного знамени, об их трудовом подвиге пишет газета "Правда"... А как же, германская промышленность не может остаться без топлива, нужно поставлять на Украину ракеты и снаряды!
Представили? Не выходит?
А если заменить фамилию Сталин на другую?
А.Б.
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Панталык Андре написал 04.03.2024 09:00
Абсолютно правильное решение в рамках принятой стратегии – нейтрализовать российский танкерный флот. Это единственный метод прервать поставки, если вы хотите ввести ценовой потолок и понимаете, что он не вводится, поскольку Россия покупает полусписанные суда и возит в те страны, которые она нашла в качестве своих новых клиентов. Если нейтрализовать танкерный флот, цены могут повыситься на три-пять долларов за баррель, но как-то обрушить рынок или взвинтить его – вряд ли. Мировые потоки нефти постоянно находятся в очень динамическом равновесии. Если вы где-то уменьшаете поступления, то, соответственно, эта нефть перетекает на другие территории.
Ответом на военную агрессию должно быть военное сопротивление. Магистральный путь достижения цели – поддержка Украины вооружением, новейшими системами и финансами для покупки этого. В 2022–2023 годах Запад принял 12 пакетов санкций в надежде, что они сильно ударят по экономике РФ, военная машина начнет буксовать, но этого не произошло. Первым и главным вопросом является то, что эти санкции нужно довести до конца. Не очень понятно, почему они были приняты против одной части компаний, бизнесменов и чиновников и не были введены против другой. По данным российского правительства за 2019 год, в стране было около 1670 предприятий ВПК. Недавно в правительстве хвастались успехами военных лет и говорили о том, что появилось еще около 300. То есть две тысячи. Под санкциями сейчас из них находится меньше 600. Это универсальные или не универсальные санкции? В России 312 банков, под санкциями – 36. Почему такая выборка? Чего можно достичь, поставив под санкции половину банков, в то время как через остальную половину можно осуществлять платежи?