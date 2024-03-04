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Московский листок

США и их союзники начинают добывать уран сами

Опубликовано 04.03.2024 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
США и их союзники начинают добывать уран сами

США и другие западные страны возобновляют работу на ранее законсервированных урановых шахтах в свете подорожания ядерного топлива, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Американские компании восстанавливают работу на шахтах в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта. Работа большинства из урановых шахт в этих штатах была остановлена после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, в результате которой цены на ядерное топливо резко снизились, а работа многих урановых шахт стал убыточной.

Помимо США, указывает агентство, наращивать добычу урана планируют Канада, Австралия и Казахстан, на долю которых приходится порядка двух третей мировой добычи.

Как отмечает агентство, по прогнозам Международного агентства по атомной энергии, спрос на уран к 2040 году может вырасти до 100 тыс. тонн, что означает необходимость наращивания добычи к этому времени почти вдвое.

Раньше Казахстан в основном снабжал ураном советскую, а потом российскую атомную промышленность. И наш уран в основном шел для внутренних нужд. Но позже мы зачем-то стали снабжать США.

А теперь они решили снабжать себя сами, обеспечивая тот уровень обогащения, который им нужен...

 А.Б.



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