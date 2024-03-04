Завтра станет ясно, кто будет играть за республиканцев

Трамп проиграл праймериз республиканцев в столичном округе Колумбия и назвал его «болотом". Трампа обошла Никки Хейли, набравшая более 60% голосов.

«Я намеренно не участвовал в голосовании в округе Колумбия, потому что это болото с очень небольшим количеством делегатов и без каких-либо перспектив»,— написал Дональд Трамп.

Он рассчитывает одержать победу в «супервторник» 5 марта. В этот день первичные выборы пройдут сразу в 15 штатах.

Праймериз и кокусы Республиканской партии ранее прошли в Мичигане, Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на Виргинских островах. Везде победу одержал Трамп.

Причем в Южной Каролине, где Никки Хейли была губернатором, Трамп получил все 100 процентов голосов...

Интересно у них там... А у нас все известно заранее. Никто не ждет, что какой-нибудь Слуцкий наберет больше Путина хоть в какой-то Вологодской губернии.

А.Б.