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Московский листок

Израиль согласился изменить песню для Евровидения

Опубликовано 04.03.2024 в разделе комментариев 0

европа виза
Израиль согласился изменить песню для Евровидения

Организаторы песенного конкурса ранее отвергли песню 20-летней Эден Голан October Rain («Октябрьский дождь»), увидев в ней «политический характер». В композиции есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают не выживших на войне солдат, что сочли отсылкой на события октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль.

Представительница Израиля на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, 20-летняя Эден Голан, в прошлой жизни была финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос. Дети».

Ранее ряд артистов и общественных деятелей из Исландии, Норвегии и Финляндии призвали организаторов «Евровидения» не допустить до программы исполнителя из Израиля. Европейский вещательный союз ответил на этот призыв отказом.

При этом, после начала СВО в феврале 2022 года, Европейский вещательный союз запретил доступ к конкурсу любым исполнителям из России, объявив, что «участие России дискредитировало бы конкурс.

Занятно, почему в конкурсе, который заявлен как неполитический, запрещено участие любых исполнителей из европейской страны по политическим причинам, а из азиатской страны с теми же проблемами - можно...

Впрочем, в Евровидении теперь участвуют Армения, Азербайджан, Австралия и ряд других стран, не имеющих ни метра европейской территории. А ряд сугубо европейских стран, как Белоруссия или Босния и Герцеговина, не участвуют. А африканские страны, такие как Тунис или Ливан, имеют право участвовать, но отказываются из-за участия Израиля...

 А.Б.



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