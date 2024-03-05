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Московский листок

Не сами ли с собой мы воюем на Украине?

Опубликовано 05.03.2024 в разделе комментариев 1

украина война киев
Не сами ли с собой мы воюем на Украине?

С 1 января 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин "Лепесток", подсчитали в МИД РФ.

Киев применяет кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах мира, включая саму Украину, а также игнорирует конвенцию о запрете противопехотных мин.

Скверно, но вот известный деятель по фамилии Арестович привел любопытную статистику: впервые с 1945 года в этой войне число погибших мирных граждан меньше, чем военных.

Действительно, со времен Корейской войны в современных конфликтах большой интенсивности соотношение погибших мирных граждан и военных где-то один к десяти - пользу военных, разумеется. А в росчсийско-украинском конфликте это соотношение даже меньше, чем в войнах Израиля с арабами, хотя там тоже стараются наносить удары точечно.

Арестович делает вывод - вспе же русские относятся к украинцам как к своим. Видимо, так и есть. Во всяком случае, никаких антиукраинских настроений в России не встречал.

С Украиной сложней - там время от времени наносят целевые удары по мирному населению. Но все же и тут потери мирных по отношению к военнымразнятся в разы.

Да, собственно, и сам Путин публично называет украинцев и русских одним народом, а нынешнюю спецоперацию сравнивает с гражданской войной.

С другой стороны, и Корейская, и Вьетнамская войны были войнами между своими - американцы там уже по ходу влезли. И тогда мирное население вообще считать перестали...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А тутберидзе продала мою девственность на перьвом канале Россия гребет деньгу
Камила Х У Й Л О Валиева написал 05.03.2024 09:39
Это происходит по причине надежной защиты Украины от ракет и дронов, но это пока работают американские ПРО, закончатся боеприпасы и начнут гибнуть гражданские, и тогда, кстати, украинцы перестанут поражать только военные цели, что в свою очередь увеличит количество умирающих гражданских в России.
А то, что Путин публично называет можно пропустить мимо ушей, ибо лживый старикашка, развратник и педофил, мне 17 лет, я девственница была и вот без церковного обряда 70 летний вонючий припадошный импотент поганит меня!
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