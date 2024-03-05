Володин доволен, как ловко придавил свободу слова

Новый закон о запрете рекламы на площадках иноагентов лишит их до 80 процентов рекламных доходов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка пяти миллиардов рублей", — написал он.

По словам Володина, закон, принятый несколько дней назад, уже показал свою эффективность: кто-то объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты редакций.

А нам, стало быть, надо радоваться, что средства массовой информации закрываются и сокращаются? Ну, меньше нас станут информировать, больше времени останется на производительный труд на огороде...

Сорок лет медленно и трудно выращивали свободное медиа-пространство, а теперь выкашиваем, "чтобы больше ничего не выросло" - цитата из Путина.

Почему вообще надо ограничивать информационные возможности иноагентов, если по Контитуции РФ цензура вообще запрещается. Мы, граждане России, что - безмозглые крысы, готовые идти за дудочкой каждого крысолова? "Чай немного отличаем незабудку от дерьма". Предлагайте народу информационные незабудки от "Российской газеты" и "Раша-тудей", и не надо будет ничего ограничивать. А в дерьме реклама не работает...

Реклама размещается там, где она наиболее эффективна с точки зрения продаж. Рынок, батенька, рекламный - он тоже рынок. Вы сорок лет приучали народ к рынку, как котенка к лотку, а теперь куда? Володины будут теперь решать, какой рынок хороший, а какой прикрыть? Уже вон Достоевского с этого их суверенного рынка поперли - дай им только волю...

Я вот не иноагент ни разу, и живу в Москве, а рекламы меня без всяких законов лишили на все 100 процентов! Российской лишил Яндекс по решению Роскомнадзора, безо всяких там судов и прочего. А иностранной - Гугл, он всех россиян лишил, и тоже по каким-то ихним понятиям...

Мне теперь перекввалифицироваться в управдомы, пока володины тут рулят Отечеством как телегой на саратовской грунтовке?

Или съехать из страны и клеветать оттуда на нашу действительность, но уже с рекламой от Гугла хотя бы... Хотя чего там клеветать - одни рожи их покажи, и уже полная дискредитация...

А.Б.