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Московский листок

Медведев уже высылает послов

Опубликовано 05.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Медведев уже высылает послов

Послов ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым перед выборами президента России, следовало бы выслать из страны, а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х.

В понедельник Лавров сообщил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами, но те отказались за два дня до встречи.

Дмитрий Анатольевич, а что в запрещенной в РФ соцсети Х, а не в ЖЖ каком-нибудь? В Рутубе еще можно... Какой пример нашей молодежи подает замсексовбеза?

А послов повыгонять не трудно - коленкой под задницу, и всех делов. А потом-то что?

Обычно за высылкой послов по протоколу идет объявление войны.

На кого будем нападать? На всех сразу?

 А.Б.



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