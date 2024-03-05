Выросла эксплуатация во всех отраслях

В России средняя продолжительность рабочего дня в 2023 году достигла 7,17 часа, что стало рекордным значением за 19 лет - на сайте Росстата доступна статистика с 2005 года.

2023 году средняя фактическая длительность рабочего дня выросла на четыре минуты (+0,9%). В расчете на одного работника продолжительность рабочего времени за год выросла на 17,3 часа, составив 1,77 тыс. часов в год.

Ранее наибольшими были значения 2019 года, когда рабочий день в среднем длился 7,15 часа, а на работника приходилось в среднем 1,76 тыс. часов.

Во ВНИИ труда объяснили, что рост длительности среднего рабочего времени вызван высокой загрузкой производства.

А я скажу - это вызвано ростом эксплуатации трудящихся классов во всех отраслях. Очень просто.

А.Б.