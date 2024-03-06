Об экстремизме и пидарасах

- Сёма, вы слышали, что Абрам таки пидорас?

- Что – занял тысячу долларов и не вернул?

- Нет, в хорошем смысле слова пидорас.

Одесский анекдот.

Я пишу и пишу, что нынешняя элита и происходящие из неё члены государственной власти, особенно депутаты, просто тупые, то есть слабоумные – не способны понять даже то, как устроено общество – какие в нём отношения, не говоря уж о том, как устроены техника и что найдено наукой. Они сами своего слабоумия не видят в силу этого своего слабоумия, и на упрёк в слабоумии спокойно ответят: какие в обществе законы и отношения, и что найдено наукой им понимать и не надо – ответят, что есть специалисты, которые скажут, как им поступить, к примеру, что в Думе утверждать и на какие кнопки давить. В результате такого понимания своей роли, у элиты, заболтавшей всё вокруг, и у попавших во власть тупых мерзавцев нет ответственности за результаты своей деятельности, а это ведёт, во-первых, к оглуплению элиты, и, уже во-вторых (как следствие оглупления элиты), ведёт к развалу общества.

Когда я начал это писать, был второй день, как похоронили Навального, я обычно просматриваю в достаточно оппозиционном Телеграмм до тысячи сообщений в сутки, и начиная со смерти Навального минимум четверть этих сообщений были посвящены этому событию. И среди этих сотен элитарных болтунов Телеграмм, за 15 дней нашёлся всего один комментатор, причём, даже не среди соратников Навального, задавшийся вопросом, который первым должен был прийти в голову любому мало-мальски умному человеку – от чего наступила смерть Навального? Плачут, стонут, проклинают Путина и ни у одного не возникла мысль узнать, как именно Путин убил Навального. Чем убил? Пусть местная элита труслива и боится вякнуть, пусть родителей запугали, но как быть с находящейся за границей женой и сотнями голов самых умных заграничных журналистов и блогеров? Эти почему молчат об отсутствии опубликованного акта судебно-медицинской экспертизы?

Это умная элита или бараны?

Теперь о пидорасах в хорошем смысле слова. Читаю 2 марта: «Депутат Госдумы Александр Хинштейн: Сегодняшнее заседание Верховного суда о признании экстремистским ЛГБТ-движения — это логичное продолжение государственной политики по защите граждан (в том числе, и детей) от вредоносного негативного контента».

Думаю, что в первую очередь граждан надо было бы защитить от вредоносных пидорасов Думы.

Ведь все те, кто в результате удовлетворения сексуальных инстинктов не собирается продолжать свой род детьми (прекращает генерацию потомства) – это БОЛЬНЫЕ люди - это люди с признаками физического или психического вырождения (от французского degenerer - портиться, вырождаться). И, по названию их болезни, они – дегенераты.

Это сколько ума надо иметь этим хинштейнам и «судьям» с прокурорами, чтобы больных людей считать преступной организацией? Ведь ещё больше оснований таким, пости господи, прокуратуре и суду признать экстремистской организацией инвалидов. Ведь пидорасы, в хорошем смысле слова, от граждан ничего не требуют, а инвалиды требуют пенсий. Ну, не экстремисты ли!

В СССР – когда население ещё не было настолько умственно убогим, эти больные тоже были, но эта болезнь в обществе считалась неприличной – чем-то типа сифилиса. Сексуальные отношения в условиях отсутствия противоположного пола (скажем, в тюрьмах или при изнасиловании) запрещались законом, а настоящие больные удовлетворяли свои болезненные стремления тайно. В СССР среди своих знакомых я знал всего одного, в ком можно было эту болезнь предполагать, но и тот был женат и был отцом двух детей. То есть лечение этого вида дегенерации известно и опробовано – надо всего лишь создать атмосферу жалостливого презрения вокруг этих дегенератов, и они или начнут себя пересиливать, или перестанут мозолить глаза остальным.

Но признать БОЛЬНЫХ преступной организацией?? Это какими же пидорасами в плохом смысле слова надо быть?!

Теперь об экстремизме – о преступлениях, которые обозвали экстремистскими сидящие в Думе пидорасы - в плохом смысле слова.

Ведь зачем кого-то называть преступником? Чтобы сначала возбудить к нему ненависть и вражду общества и этим оправдать борьбу государства с деяниями данных лиц. Однако эти пидорасы в плохом смысле слова, сидящие в Госдуме, наплодили столько законов вопреки данных им в Конституции указаниям, что сами уже не представляют, что законы в России запрещают. И сегодня назвать больных преступной организацией, как это сделал Верховный Суд, это, помимо преступлений против правосудия, совершить, как минимум, преступление, запрещённое статьёй 282 УК РФ – возбудить «ненависть и вражду …по признакам …принадлежности к …социальной группе» больных людей.

И пидорасы - в плохом смысле слова - в судах, прокуратуре и правоохранительных органах сами являются ПРЕСТУПНОЙ ЭКСТРЕМИСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, поскольку согласно части 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», экстремистской деятельностью как раз и является «нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, …принадлежности».

И это превращение правоохранительных органов в преступную организацию ведь не вчера произошло, и произошло при тупом согласии с этим «элиты» России – тех болтунов, которые уверены, что они очень умные, и посему могут учить народ России, что этому народу делать и как жить.

Вот смотрите:

«Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Криворучко А.В., …прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры гор. Москвы Тарасовой С.С, старшего помощника прокурора ЦАО гор. Москвы Фроловой Е.С…

УСТАНОВИЛ:

Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфёнов В.Н. и Барабаш К.В.:

…под благовидным предлогом организации и проведения референдума для принятия поправки к Конституции Российской Федерации (статьи 138) и закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации», не позднее 19.10.2010 года организовали и руководили межрегиональным общественным движением «Армия воли народа» (далее - «АВН», Движение), одной из целей которого являлось массовое распространение экстремистских материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а также возбуждение социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию…».

Вот этими «экстремистскими материалами» была единственная листовка, содержащая обоснование необходимости референдума по этому вопросу.

В результате этот Криворучко и приговорил, а вышестоящие суды с его приговором согласились, К. Брабаша, В. Парфёнова, А. Соколова к 4-3,5 годам заключения, а меня к 4 годам условно. Ну и что? – спросите вы. А то, что этим «суды» России похерили право граждан России участвовать в референдуме по принятию закона, вводящего ответственность власти перед избирателями.

Но согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», экстремистской деятельностью является «воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме».

И вся эта российская толпа «журналистов, политологов, блогеров», не говоря уже о «депутатах Государственной Думы», тупо согласилась с тем, что суды и правоохранительные органы по факту своих деяний открыто объявили себя преступной экстремистской организацией. Почему согласилась? Потому, что тупые бараны этого не видят в силу того, что они тупые!

И сегодня, благодаря свой тупости, выпучив глазки на судебное решение по ЛГБТ, «элита» России спокойно воспринимают, как экстремисты в суде - пидорасы в плохом смысле слова - признали преступными экстремистами пидорасов в хорошем смысле слова.

P.S. Поскольку обязательно последует вопрос: «А что делать? Где умных взять?», - отвечу в сотый раз: надо ответственность вводить за итоги правления депутатов Думы и Президента! Тогда идиотов с этих должностей выметет, а уж умные во власти разберутся и с тупой элитой.