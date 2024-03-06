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Московский листок

Теракт против главного инженера

Опубликовано 06.03.2024 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Теракт против главного инженера

В Коломне мужчина бросил коктейль Молотова в дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина, которое разрабатывает и производит новейшее ракетное вооружение.

Это случилось вечером 5 марта. Злоумышленник сбежать не успел, его поймали местные жители и удерживали до приезда полиции. Поджигатель заявил, что ему сказали это сделать неизвестные люди. Мужчине позвонили на мессенджер и сообщили, что на его имя взяли кредит в 1,4 миллиона рублей. Аферисты пообещали, что спишут долг после поджога дома Кашина.

Злоумышленник, конечно, идиот, хотя, может, и привирает про кредит - скорей всего денег пообещали.

Но суть не в этом, а в том, что Украина перешла к тактике индивидуального террора, причем против гражданских лиц. Представим себе, что ФСБ решила бы "грохнуть", скажем, главного инженера корпорации, выпускающей ракеты "Шторм шадоу"? Крику было бы до вссыку, как говорят на Украине.

А тут вроде бы ничего. Хотя такая структура как ГУР вообще переквалифицировалась полностью на террористические акции, ничего они не разведуют больше. Только поджигают, взрывают и вербуют дебилов через интернет.

Но индивидуальный террор против инженерно-технических кадров - это что-то новенькое.

Кстати, а в советское время, думаете, случайно военные жили в военных городках, а не в городах неподалеку? И дома, и дачи руководителей промышленных предприятий тоже строились в отдельных и охраняемых поселках? Да, это не очень удобно - уже не построишь с зарплаты пусть даже главного инженера усадьбу как у Абрамовича, обязательно спросят. Зато не сгорит и сам будешь жив.

Кстати, в Америке тоже так - даже профессора университетов стараются жить в кампусах, не говоря о военных.

Терроризм ведь не на Украине изобрели.

 А.Б.



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