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Московский листок

Супервторник определил, что будет на выборах президента США

Опубликовано 06.03.2024 в разделе комментариев 0

сша рф
Супервторник определил, что будет на выборах президента США

Дональд Трамп прокомментировал победы на праймериз, назвав их «великолепным вечером», сообщает Fox News.

По итогам подсчета первых голосов Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах, в том числе Алабаме, Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Северной Каролине и ряде других.

В первый вторник марта в год выборов в США проводятся первичные выборы (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) республиканцев в 15 штатах.

Действующий президент США Байден победил на всех праймериз, которые прошли в «супервторник». Однако Байден неожиданно проиграл кокусы на Американском Самоа.

В общем, пейзаж перед битвой довльно-таки понятен, как и четыре года назад биться за самое высокое кресло в мире будут Байден и Трамп. Тогда действующий президент Трамп проиграл почти 5 процентов, что для американских выборов довольно много. Честно говоря, думали не поднимется. К выборам ему стукнет 77, но он держится бодрячком. Впрочем, Байдену стукнет к выборам 82, и его здоровье вызывает вопросы, но до выборов-то наверняка дотянет...

 А.Б.



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