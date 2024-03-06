Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге

Опубликовано 06.03.2024 в разделе комментариев 3

убийство терроризм
Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге

21-летнего мужчину подозревают в поджоге релейного шкафа и трансформаторной подстанции на перегоне Чернец — Полпинская в Брянской области. После диверсии, которая произошла 25 февраля, правоохранители нашли неподалеку от перегона зимнюю куртку с прожженными рукавами, и сохранившееся на ней ДНК позволило вычислить предполагаемого поджигателя.

Известно, что задержанный уже был осужден в 2022 году сразу по нескольким статьям, а в мае 2023-го пошел добровольцем, в ноябре мужчину помиловали.

Диверсию же участник СВО якобы совершил под руководством некого куратора, который заплатил за преступление 40 тыс. рублей.

Что-то в этой истории плохо стыкуется.

Украинские спецслужбы поставили мелкие диверсии, вроде поджога релейных шкафов, на поток - заказ через интернет, оплата тоже. Рискует только непосредственный исполнитель.

Но участники СВО возвращаются обычно с деньгами, куда более весомыми, чем обещанные 40 тысяч за диверсию. И потом, как же анонсированная президентом программа "Время героев"? Перед человеком светит возможность стать чиновником местной администрации и грести миллионы, а он возвращается на тюремную шконку за 40 тысяч?

Это же теперь наша элита, как же так?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: головне
Agnst написал 06.03.2024 11:40
Специальная военная мастурбация работает в обе стороны. В том числе и в глубоком тылу у кацапов.
Ответить
malcutt
malcutt написал 06.03.2024 11:14
P value for noninferiority; H0 HR 1 <a href=http://acialis.mom>cialis buy online</a>
Ответить
Доктор Айболит сказал что и так подонков во власти хватает
Собака Аааа написал 06.03.2024 11:08
Еще во власти воров поджигателей и насильников не хватало. Все идет государство это не вот Единая тюрьма где одни воры надсмотрщики вертухи и зеки.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем был этот информационный стриптиз?
Зачем был этот информационный стриптиз?
26.02.2024
Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэкономия
Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэко...
26.02.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ГИБДД научилась обирать водителей в индустриальных масштабах (1)
Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге (3)
Супервторник определил, что будет на выборах президента США (1)
Теракт против главного инженера (3)
Об экстремизме и пидарасах (5)
Выросла эксплуатация во всех отраслях (6)
Медведев уже высылает послов (9)
Володин доволен, как ловко придавил свободу слова (13)
Не сами ли с собой мы воюем на Украине? (12)
Израиль согласился изменить песню для Евровидения (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок ржал
Дарья Митина Дарья Митина: Шо, опять??...
Михаил Делягин Михаил Делягин: А сколько же стоит послание Президента?
Дарья Митина Дарья Митина: Цветы вождю
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Поговорили с НТВ о Турции...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss