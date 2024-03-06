Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге

21-летнего мужчину подозревают в поджоге релейного шкафа и трансформаторной подстанции на перегоне Чернец — Полпинская в Брянской области. После диверсии, которая произошла 25 февраля, правоохранители нашли неподалеку от перегона зимнюю куртку с прожженными рукавами, и сохранившееся на ней ДНК позволило вычислить предполагаемого поджигателя.

Известно, что задержанный уже был осужден в 2022 году сразу по нескольким статьям, а в мае 2023-го пошел добровольцем, в ноябре мужчину помиловали.

Диверсию же участник СВО якобы совершил под руководством некого куратора, который заплатил за преступление 40 тыс. рублей.

Что-то в этой истории плохо стыкуется.

Украинские спецслужбы поставили мелкие диверсии, вроде поджога релейных шкафов, на поток - заказ через интернет, оплата тоже. Рискует только непосредственный исполнитель.

Но участники СВО возвращаются обычно с деньгами, куда более весомыми, чем обещанные 40 тысяч за диверсию. И потом, как же анонсированная президентом программа "Время героев"? Перед человеком светит возможность стать чиновником местной администрации и грести миллионы, а он возвращается на тюремную шконку за 40 тысяч?

Это же теперь наша элита, как же так?

А.Б.