ГИБДД научилась обирать водителей в индустриальных масштабах

Количество выигранных водителями в судах дел о несправедливых штрафах с камер фиксации движения вызвали масштабные проверки этих систем сразу в нескольких городах страны.

Только в Саратовской области после проверки отменены около 2 тысяч решений об административном наказании водителей.

При всех темпах развития технологий каждый снимок фиксации нарушений сначала должен просматриваться инспектором и уже потом направляться владельцу автомобиля-нарушителя. Но в одной только Саратовской области за 2023 год выслано водителям больше 3 млн 200 тыс. штрафов. Возникает вопрос: сколько должно быть этих сотрудников, чтобы за день они просматривали более 9 тысяч фотоштрафов?

И это только под одной из областей РФ.

По существу, ГИБДД превратилось в мегакрпорацию по взиманию денег с проезжающих. Причем к безопасности движения это имеет весьма косвенное отношение: камеры сознательно устанавливаются в неудобных местах, где, чтобы не попасть под штраф, приходится резко снижать скорость, что, как можно догадаться, только увеличивает риск столкновения. Но бизнесменов в погонах это мало интересует...

А.Б.