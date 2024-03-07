Бег с препятствиями по чиновникам

Под окнами Министерства Труда и Социальной защиты с одиночным пикетом стоит москвичка, многодетная мать, инвалид — Борунова Марина Вячеславовна. В руках она держит весьма драматичный плакат: «Прекратите мучить инвалидов ежегодными экспертизами. Вы нас убиваете!» И это не пустые слова.

И не единичная проблема. Скорее, целый параллельный мир, невидимый многим. От попадания в него никто не застрахован, но социальные законы, которые формируют его изнутри, становятся не подмогой сильного государства беспомощным людям, но новым испытанием для них.

Что это? Традиции бюрократии? Нелепое законодательство? Намеренный курс? В чём суть создания таких механизмов, которые вынуждают инвалидов совершать бег с препятствиями? Многие ли из них одолеют?

«Мы стали добиваться, писали во все инстанции о том, чтобы, если заболевание неизлечимо, инвалидов не заставляли каждый год продлять инвалидность. Им тяжёло, плохо и больно. Нас наказали. Полтора года назад приняли решение, приказ. Теперь у меня третья группа инвалидности. И не менее пяти лет

я должна ходить её, продлять. Я не проживу столько… Хватит надо мной издеваться!» — из интервью Марины Вячеславовны.

У Марины Боруновой тяжёлое наследственное заболевание, давление за двести (опухоль сдавливает все сосуды в теле), ходит она с бандажом. Но только в этом году ей пришлось посетить поликлинику 36 раз для подтверждения группы инвалидности, которую теперь (при ухудшении её состояния) ей со второй меняют на третью: «У меня состояние ухудшилось в два раза, мне вторую группу меняют на третью. Я не поняла — я выздоровела? ...Сидеть не могу, наклоняться не могу. Мне всё время плохо и больно. Но я здорова… Как мне сказали вчера — у меня незначительные нарушения...»

Конечно, у Марины Вячеславовны есть знакомые среди инвалидов. У одного из них — рассеянный склероз, высохли две ноги, не ходит, одна рука. Ему дали бессрочно третью группу и выписали палочку. Марина Вячеславовна, кивая на окна Министерства, досадует: «Пусть выйдут без двух ног и без руки, и с палочкой как-нибудь пройдутся. Ему нужна минимум коляска. Но для этого нужна первая группа инвалидности».

У другой её знакомой — рак крови, уже 8 лет, 5 лет из них знакомая принимает химию, как следствие — один глаз ослеп, развалились тазобедренные суставы, она не может ходить, но даже в этом случае её обязывают подтвердить в следующем году третью группу. «Ребята, она не дойдёт!» — объясняет ситуацию Марина Борунова. — «Она не не хочет, она физически не может!» Инвалиды, целые ряды неназванных здесь наших сограждан, проходят сейчас испытания, которые созданы для них законодательно, созданы бюрократией, созданы искусственно. Испытания эти — ненужные, и надо их устранить.

С пикета Марию Борунову пригласили в Министерство труда. Извинились за то, что изначально ее документы были рассмотрены неправильно и неполно. 13 марта Марину Вячеславовну вызывают на экспертизу, инициированную Министерством Труда и Социальной защиты. Посмотрим, что будет дальше.