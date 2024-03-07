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Московский листок

Пугачеву накажут за чудака на букву "м"

Опубликовано 07.03.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Пугачеву накажут за чудака на букву "м"

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву.

Тараканы объявили войну гиппопотамам. Интересно, как отреагирует генеральный прокурор?

О сущестовании какого-то ФПБК я узнал из сообщения Life. (Как я понимаю, не путать с ФБК - экстремистской и террористической организацией, руководимой непосредственно с того света).

Оказывается, Пугачева записала ролик, где назвала какого-то совершенно неизвестного мне человека грубым словом, типа чудаком, но на букву "м"... У меня своего мнения нет, я ни имени не слыхал, ни песен. Но раз сама Пугачева сказала... Теперь человек навечно зачислен в отечественную историю.

А вообще как-то лихо у нас разобрались с отечественной культурой. Все поголовно стоящие писатели, от Улицкой до Быкова, прости господи, враги народа, иноагенты и эмигранты. Один Проханов остался. Но маловато даже Проханова в единственном-то числе для современной русской литературы. Пугачеву вот тоже во враги народа зачисляют, о которой еще при жизни генерального секретаря сочинили анекдот: "Кто такой Брежнев? - Политический деятель эпохи Аллы Пугачевой!" Актеров и режиссеров тоже изрядно проредили. Ну Михалков остался, понятно, а Кончаловский уже не так понятно, хоть и тоже Михалков.

Зато на очистившееся место уже влезает такая выдающаяся публика, что за госпропаганду можно уже не бояться. И пить не чокаясь... Да Пугачева уже все и сказала.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
хрю написал 07.03.2024 10:14
Тараканы объявили войну гиппопотамам.
/
однажды молодая активистка чего то там попыталась облаять российскую депутатшу и американскую гражданку Роднину. а та в ответ ее так обгавкала что активистка от огорчения начала сраться и блевать на нервной почве о чем сама жаловалась в интернетах. вот это высший пилотаж, Пугачевой далеко до него.
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