У врагов народа искупить кровью не получится!

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагаются закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период специальной военной операции.

В законопроекте такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц:

- подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);

- осужденные (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, против основ конституционного строя и безопасности государства).

Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

Террористы, изменники Родины, шпионы и педофилы в категорию освобожденных от ответственности не войдут.

А.Б.