Вместо ПВО - запрет на публикацию?

Правительство Ленинградской области запретило публиковать фото и видео последствий применения беспилотников и информацию о расположении объектов Минобороны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

В регионе теперь запрещены публикации любых данных об объектах Минобороны, а также сооружений систем связи, системы охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон.

До 15 марта руководству Ленобласти также поручено разработать еще один документ, который установит ответственность за нарушение запрета.

То есть еще неделю публиковать нельзя, но за это ничего не будет? Как с Конституцией - там тоже много хороших статей, но ответственности за их нарушение нет никакой.

А пока можно фотографировать Аничков мост и крейсер "Аврора".

Через неделю же нужно еще запретить и публиковать любую информацию об атаках БПЛА, и тогда будет впечатление, что все в порядке у нас с ПВО. Лучше всех!

А.Б.