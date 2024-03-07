Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вместо ПВО - запрет на публикацию?

Опубликовано 07.03.2024 в разделе комментариев 0

закон дума
Вместо ПВО - запрет на публикацию?

Правительство Ленинградской области запретило публиковать фото и видео последствий применения беспилотников и информацию о расположении объектов Минобороны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

В регионе теперь запрещены публикации любых данных об объектах Минобороны, а также сооружений систем связи, системы охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон.

До 15 марта руководству Ленобласти также поручено разработать еще один документ, который установит ответственность за нарушение запрета.

То есть еще неделю публиковать нельзя, но за это ничего не будет? Как с Конституцией - там тоже много хороших статей, но ответственности за их нарушение нет никакой.

А пока можно фотографировать Аничков мост и крейсер "Аврора".

Через неделю же нужно еще запретить и публиковать любую информацию об атаках БПЛА, и тогда будет впечатление, что все в порядке у нас с ПВО. Лучше всех!

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем был этот информационный стриптиз?
Зачем был этот информационный стриптиз?
26.02.2024
Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэкономия
Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэко...
26.02.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Думе заметили авиацию НАТО над Черным морем (0)
Вместо ПВО - запрет на публикацию? (0)
У врагов народа искупить кровью не получится! (0)
Пугачеву накажут за чудака на букву "м" (1)
Бег с препятствиями по чиновникам (1)
ГИБДД научилась обирать водителей в индустриальных масштабах (11)
Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге (6)
Супервторник определил, что будет на выборах президента США (3)
Теракт против главного инженера (17)
Об экстремизме и пидарасах (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Маткапитал - инструмент стимулирования банков и застройщиков, а не рождаемости
Дарья Митина Дарья Митина: Ху из Костин?....
Михаил Делягин Михаил Делягин: К надвигающемуся празднику - по вашим просьбам: некоторые книги в электронной форме
Дарья Митина Дарья Митина: Время срывать пoкровы
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина сделало важный шаг в деофшоризации России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss