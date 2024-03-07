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Московский листок

В Думе заметили авиацию НАТО над Черным морем

Опубликовано 07.03.2024 в разделе комментариев 0

нато ес
В Думе заметили авиацию НАТО над Черным морем

Появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России, заявил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым (партия «Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Так он прокомментировал пролёт над черноморской акваторией самолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также двух многоцелевых истребителей «Тайфун» ВВС Британии.

Хотелось бы добавить - вызов с 1949 года, когда Турция вступила в НАТО. Или акватория Черного моря была когда-нибцудь объявлена бесполетной зоной?

А сейчас членами НАТО стали и Румыния с Болгарией, и везде аэродромы с авиацией НАТО. Я уже не говорю про американскую базу Инжирлик в Турции, где не только хранятся атомные авиабомбы, но и откуда десятки лет натовские самолеты летали бомбить то Афганистан, то Ирак, и не только американцы или британцы, но даже бундесвер и силы самообороны Японии, хотя по итогам Второй мировой войны им это и не положено.

А из Кремля на все это великолепие взирали вполне благосклонно, и только сейчас всполошились.

 А.Б.



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