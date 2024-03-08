Что есть человек

Не хочу к празднику отделываться поздравлением, дам материал на серьёзную тему.

Вспомнил о своих обязанностях и смастерил ролик о бессмертии человека, но, чтобы не перегружать читателя обилием непривычной для него информации, разбил этот ролик на две части. Сначала первая часть.

И мой текст:

«Для раскрытия этой темы мне нужен был кто-то, с кем можно было бы поспорить на эту тему – кого можно было бы покритиковать за незнание устройства человека, - вот контекстная реклама Ютуба услужливо и подсунула мне ролики с выступлениями профессора Сергея Вячеславовича Савельева, о котором Википедия пишет, что это советский и российский учёный-биолог, правда, добавляет, что Савельев автор широко критикуемых оригинальных концепций. Савельев доктор биологических наук, профессор, крупнейший в России специалист по нейрофизиологии, то есть специалист того, как работает мозг. Но Википедия упорно добавляет, что «высказывания и книги Сергея Савельева неоднократно критиковались учёными и журналистами за большое количество фактических ошибок, антинаучность и некорректность выводов», однако у меня почему-то уверенность, что те, кто его критикует, как специалисты хуже Савельева.

Мой опыт подсказывает, что в комиссию по лженауке как раз и набиваются бездарности – те, кто и является лжеучёным. Настоящему учёному хватает работы, чтобы не тратить время на такую чепуху. Сами оцените первый попавший под руку пример – сотни лет врачи-гомеопаты лечили хронические болезни. Реально лечили! Потом образовалась комиссия по лженауке и входящие в неё кретины объявили гомеопатию лженаукой. Вот спросить их – она вам, идиотам, сильно мешала?

Но мне безразличны эти биологические заморочки противников Савельева, поскольку я в любом случае буду обсуждать те взгляды Савельева, которые безусловно разделяют все биологи мира.

Так вот Савельев в одном из своих роликов, который я дам позже, высказался и как бы обосновал, что бессмертие невозможно, что понятно, послужило для меня, научного руководителя института «Бессмертие жизни», поводом на эту тему высказаться. Но в качестве преамбулы я сначала подвергну критике его взгляды на то, что такое человек, – чем человек отличается от животного. Оно, может, и не стоило бы отвлекаться на эту тему, да жаль упускать такой случай.

(видеоцитата)

Это фрагменты из ролика на Ютубе, который сам Савельев назвал «Что единственное отличает человека от животных». Откровенно говоря, эта снисходительная болтовня профессора меня удивила – Савельев ведь убеждает, что если сидящая на пальме обезьяна слезет на землю и пальцем напишет на песке: «Здесь был Серёжа», - то это уже и будет человек по сравнению с обезьяной, оставшейся сидеть на пальме.

Простите, но даже по своим результатам человек отличается от животных неимоверно большой способностью к творчеству – к созданию ранее неизвестных объектов, технологий и общественных отношений, а то, что эти результаты потом могут быть описаны на глиняной табличке или бумаге – да, это важно, но это дело десятое. Многие тысячелетия человечество в умственном плане стремительно уходило от животных, но умеющих писать среди людей был мизер - тот же соратник Петра Первого во всех делах, светлейший князь Александр Меншиков, был неграмотен – при наличии писарей он не нуждался в трате времени на освоении грамоты.

По Савельеву получается, что становление человека шло постепенно, эволюционным путём – вот дошёл человек в умственном развитии до открытия способа записи своей речи, и стал человеком. На самом деле это ведь не так. Между муравьями, которые умеют считать до 10, или собаками, которые к старости уже умеют считать до 5, знают до 200 слов со способностью исполнять простые работы, и человеком - разница огромного размера. Американские исследователи установили, что даже самая развитая в умственном отношении собака соответствует умственному развитию ребёнка в возрасте до 3-х лет. И на земле нет существ, которые бы в умственном развитии находились на уровне человека в 10 или 15 лет, не говоря уже о 60-летних.

А это говорит, что отличие человека от животного возникло внезапно, революционно, и когда живое существо стало человеком, его умственное развитие так устремилось вверх, что теперь остальным существам до человека как до неба. То есть животное сначала стало человеком, а уж потом научилось писать, а не наоборот.

Так, что случилось с живым существом, в результате чего оно стало человеком?

Законы природы, в том числе и открытое мною общее начало термодинамики, которое ведёт к тому, что законы природы создают наиболее сложные объекты, существование которых обеспечено имеющейся энергией, приводит к тому, что у всех живых существ, в том числе и у людей, имеются инстинкты – нечто, чем живое существо руководствуется, даже не задумываясь о том, почему оно поступает или хочет поступить так, а не иначе. Это понятный без слов инстинкт самосохранения, инстинкт удовлетворения естественных надобностей, который требует от нас кушать и какать, инстинкт продолжения рода и инстинкт лени или сохранения энергии. Отмирание любого инстинкта приведёт к скорой смерти этого существа или к его вырождению.

Когда у живых существ появляется головной мозг, а вместе с ним и нечто, что я называю Душой, а вы можете называть это сознанием или психикой, то это сознание подчинено инстинктам – у животного сознание обязано инстинкты обеспечить – выяснить и запомнить, как лучше спастись от хищника, где лучшие пастбища, какая самка или самец предпочтительнее для оставлении крепкого потомства и где удобнее поспать, чтобы попусту не тратить энергию.

Таким образом, инстинкты осуществляют то, чему мы, люди, даём понятие инстинктивного «хочу» - хочу удрать от опасности, хочу кушать, хочу какать, хочу эту самку, хочу продолжать спать. И эти инстинкты командуют сознанием (Душой).

А у предка человека произошла революция – у него сознание начало командовать инстинктами. Сознание в своём умственном развитии дошло до мысли, что человек способен выжить только в обществе, посему для него главным становятся правила жизни в обществе, а не его инстинкты. А эти правила объединены человеческой моралью, и человек обязан подчиняться не инстинктам, а этой морали. То есть подавить инстинкт самосохранения, когда речь идёт о защите общества, умерить алчность, когда речь идёт о выживании общества, умерить половое стремление, если это вызовет разлад в обществе, не жалеть энергии для общества. Между прочим, это даёт возможность получить удовольствие от результатов творчества и исполнения долга, а кратко об этом можно сказать, что человек – это тот, кто умеет без проблем и надрыва давить в себе инстинктивные, животные «хочу» в пользу человеческого «надо».

Животное тоже может задавить свои инстинкты, но только из-под палки или за физическое поощрение – по требованию, так сказать, «кнута и пряника». А человек исполняет то, что от него требуют мораль и долг исключительно по требованию своего сознания – своей Души.

И вот это единственно, что отличает человека от животного. Это свойство не присуще человеку автоматически, как инстинкты, человек не рождается с умением давить животные «хочу» в пользу человеческого «надо». В своё время величайший русский и советский биолог, задумавшись над этой проблемой, указал на причину: «Рождаются организмы, а людей делает воспитание». То есть, если вы неправильно воспитали ребёнка, то он до старости останется ребёнком – по своей сути останется животным и проживёт жизнь животного, оставаясь в рамках человека настолько, насколько в этом обществе эффективны кнут и пряник для таких, как он, животных.

Вот, собственно, всё, что необходимо знать о том, что отличает человека от животных».