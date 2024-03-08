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Московский листок

Всех трудящихся женщин - с 8 марта!

Опубликовано 08.03.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Всех трудящихся женщин - с 8 марта!

Сегодня 8 марта, и конечно, поздравляю всех трудящихся женщин с Международным женским днем! Естественно, в личном качестве, но и от имени профсоюза "Новый труд", в котором я отвечаю за общественные связи. Но это не по должности, а по существу.

Накануне взглянул на карту мира - отмечают 8 марта в основном в странах так называемого "третьего мира", в который из "второго" скатилась и Россия. А так называемых "развитых" странах как-то этот день стараются позабыть, полностью переключившись на День святого Валентина - чисто гендерный праздник без тени политики или защиты прав.

Считается, видимо, что права женщин давно защищены, и лучше некуда. Это в странах "третьего мира" женщин до сих пор продают, как скотину, калечат, насилуют по-всякому и лишают всяческих прав - вот пусть там и борются...

А за всем этим - желание позабыть, что изначально 8 марта был Днем борьбы за права женщин, и многие революции начинались именно с выступлений трудящихся женщин - скажем, Февральская революция в России 1917 года. Царь даже перед отречением успел подписать закон о предоставлении женщинам полных гражданских прав - монархию это не спасло уже, но момент знаковый...

Но ладно эпоха революций - у нас сейчас к началу года было 10 миллионов новых угнетенных, платформенных занятых и самозанятых, а к концу этого года ждут что станет все 20... И вот у этого нового класса прав ничуть не больше, чем у работницы какой-нибудь Трехгорной мануфактуры времен последних Романовых - ни больничных, ни отпусков по уходу, ни вообще отпусков, ни пенсий... И избирательных прав тоже немного, поскольку многие не имеют российского гражданства - обязанностей море, а прав, по сути, никаких.

Так что от лица профсоюза поздравляю трудящихся женщин с 8 марта, и желаю не забывать, что это на самом деле за праздник.



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