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Московский листок

Женщин помиловали, некоторых

Опубликовано 08.03.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Женщин помиловали, некоторых

Президент Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Не щедро, если учесть, что в заключении находятся примерно 60 тысяч женщин. Президентская милость достигла менее 1 промилле...

Путин помиловал беременных, матерей и тех, чьи родственники участвуют в спецоперации. А почему у нас вообще беременные сидят? Да и матери тоже - ведь речь о тех, кто совершил лишь ненасильственные преступления, других Путин не миловал. Стоило ли их вообще сажать?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Маразм Роттердамский написал 08.03.2024 12:04
Член совета по правам человека (есть и такой в путинской РФ) Ева Меркачева посчитала, что под амнистию могли ьы попсть 23 тыс женщин(ненасильственные преступления, беременные, матери несовершеннолетних детей и др.). А Пу помиловал 52 (!). Кремлевский добряк
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