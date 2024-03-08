Женщин помиловали, некоторых

Президент Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Не щедро, если учесть, что в заключении находятся примерно 60 тысяч женщин. Президентская милость достигла менее 1 промилле...

Путин помиловал беременных, матерей и тех, чьи родственники участвуют в спецоперации. А почему у нас вообще беременные сидят? Да и матери тоже - ведь речь о тех, кто совершил лишь ненасильственные преступления, других Путин не миловал. Стоило ли их вообще сажать?