Байден обещал не отступать на Украине

Президент США Джо Байден выступил перед членами американского Конгресса с речью "О положении в стране".

Что нас касается напрямую: "Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие".

Что значит "остановить Путина"? Есть какие-то признаки, что Путин собирается дальше Украины? Вроде пока ничто не предвещает.

"Если Соединенные Штаты отступят сейчас, то это поставит Украину под угрозу".

По угрозу чего это поставит Украину? Что может угрожать стране, которая сегодня уже наполовину не существует? Только то, что она перестанет существовать на все сто процентов. А если посмотреть на "оккупированные" территории, то выглядит все вполне прилично.

"Мы не отступим". Звучит угрожающе. Но после фразы: "Американские солдаты не будут на войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе" - звучит еще и двусмысленно...

Трамп уже назвал речь Байдена "позорной". Ну, ему положено, они конкуренты.

А.Б.