Нежданный миллионер. Уголовное дело для защитников Полтавской

И снова мы возвращаемся к истории борьбы станицы Полтавской (Краснодарский край).

Напоминаем, свалка краевого уровня (хозяин «Экотехпром») была воткнута совсем рядом со станицей и посередине рисовой системы. Гидроизоляция и другие меры по защите окружающей среды практически отсутствовали. После долгой и продолжительной борьбы жителей губернатор своим волевым решением прекратил деятельность свалки. Однако официального закрепления это решение пока не получило.

Подробнее на — https://dzen.ru/a/ZW-QfXh3Okg6tCtg

В настоящий момент защитники Полтавской стремятся добиться, чтобы решение о закрытии мусорного полигона было закреплено официально. Ну, а «Экотехпром» стремится побыстрее запустить полигон заново, да и избавиться от оппонентов заодно.

Мы будем врать, что вас не травим, а вы платите за это.

Отметим, что полигонщики достают жителей Полтавской не только химически, но и финансово. Постоянно поднимая тарифы на вывоз мусора. Почему? Конечно, незаконная свалка требует денег меньше, чем законная. Не нужно тратиться на прокладку дорог подальше от жилья, на оборудование мер защиты. Зато, чтоб не закрыли подольше, нужно что-то отстёгивать и «честным» чиновникам и не только им.

Вот, например, как недавно удалось узнать защитникам Полтавской, некий @Grigoriy_Shamanin, https://t.me/ecotechprom/885, снимающий ролики про то, как счастливые дети рекламируют мусорную свалку, получает за свою трудную работу 160 тысяч в месяц. Договор защитниками Полтавской найден и выложен на всеобщее обозрение.

Позитивный настрой и никакой коррупции!

Как гласит либеральная пропаганда — миллионером может стать каждый, стоит только захотеть. Только выкинуть из головы токсичные мысли, подумать о добре, наполниться позитивом, радостно раскрыть все чакры и добро придёт само (причём, в больших количествах). Так нас учат бизнес-коучи, психологи и прочие шаманы свободного рынка. Но это не удивительно. Удивительно, когда это же пишут сотрудники правоохранительных органов (!).

Напоминаем, защитники Полтавской неоднократно обнаруживали никому неизвестных и ранее незасвеченных в бизнесе людей, людей внезапно становившихся крупными акционерами мусорного полигона.

По мнению экологов — эти люди являются подставными лицами, через которых долями в полигоне владеют различные лица из силовых структур, а также руководства района и области (пока неопознанные).

Защитники Полтавской сообщают об этих странных подпольных (ну, или подмусорных) миллионерах в соответствующие органы. Иногда им отвечают крайне интересные вещи. Так начальник полиции В.М.Хаев (ОМВД) по Красноармейскому району недрогнувшей рукой отписал:

«..в 2023 генеральный директор 000 «Экотехпром» Чебышев И.С. участвовал в Петербуржском региональном экономическом форуме. В процессе проведения форума он познакомился с Рагулиным Юрием Анатольевичем. Рагулиным Ю.А. было предложено войти в состав учредителей ООО «Экотехпром» в связи с тем, что ему показался перспективным бизнес в сфере ТКО».

Встретил на выставке и сразу принял в долю в доходном бизнесе. И вы в это поверите? Вот и защитники Полтавской не верят.

«Псс! Эй, народ! Кто хочет стать богатеньким буратиной, но не знает как это сделать?! Хотите узнать тайну золотого ключика?! Сегодня одна мудрая черепаха, один оперуполномоченный поведали мне, как стать миллионером, если у тебя нет денег. Спешу поделиться оперской мудростью, согласованной с помощником районного прокурора.

Оказывается, нужно просто правильно посылать запрос вселенной. И она тебя услышит и придёт на помощь, безвозмездно осыпав золотом. А если ты нищий – ты просто не умеешь правильно мыслить, лошара.

Кто сказал, что я звездю? Вот, товарищ опер не даст соврать. К примеру, мальчик Юрочка, который жил в Питере и не имел за душой буквально ни гроша, очень хотел стать богатым. И умел посылать запросы. Однажды утром вселенная шепнула ему на ушко: «Юрочка, хватит спать! Беги на Петербургский международный экономический форум, и будет тебе счастье!»

Со всех ног бросился Юрочка на форум, и что вы думаете? Не успел он туда зайти, как к нему подбежал знакомиться цельный генеральный директор ООО «Экотехпром», господин Чебышев. Увидел Юрочку и сразу как с ним познакомился, предложил ему войти в состав учредителей корпорации с миллиардными оборотами. Юрочка подумал-подумал, посчитал этот бизнес перспективным, и любезно согласился.

Вот оно чё, граждане. Был Юрочка никем, а стал владельцем миллиардного бизнеса. Так что, граждане, берите пример с Юрочки, который умеет правильно мыслить и просить вселенную», - комментирую они бизнес-рекламу от уважаемого полицейского работника.

Ещё добавим, что защитникам Полтавской удалось найти в инете совместные фотографии Рагулина и вице-губернатора Прошунина. Причём, судя по этим фотографиям, они друзья и довольно давно.

Росприроднадзор критиковать уже можно, но реагировать они всё равно не будут!

Как мы уже писали, 13 декабря 2023 года госпожа Лапина, заместитель руководителя Южного межрегионального Управления Росприроднадзора торжественно пообещала засудить за оскорбления всех заявляющих и пишущих, что свалка рядом со станицей – это непорядок, а Росприроднадзор, нереагирующий на это, тоже непорядок.

Далее угрозы продолжились по переписке и в чате https://t.me/radionovasg/1732?comment=31591

Теперь же начальник Южного межрегионального управления Росприроднадзора Р.А. Молдаванов в ответ на запрос официально заявил, что люди имеют право высказывать своё мнение о работе Росприроднадзора и преследование за это им не грозит. Это очень радует. Если Росприроднадзор обратит внимание на свалку, обрадует ещё больше.

Преследование активистов и обращение участников СВО.

5 марта 2024 года участники СВО снялись в видеообращении к В.В. Путину в защиту организаторов протеста против свалки в Полтавской Натальи Гаряевой Наталье и Вадима Мотовилова https://www.youtube.com/watch?v=cfQg3I8kW2k

Напоминаем, хотя свалка уже не работает, «Экотехпром и ко» надеются открыть её снова, а, значит, нужно заткнуть рот всем несогласным.

В настоящее время правоохранители работают над привлечением к уголовной ответственности Натальи Гаряевой. «Основанием» или «поводом» стал «видеоматериал», на котором трактор, якобы принадлежащий «Камавторесурсу» (организация экоактивистки Натальи Гаряевой), вываливает мусор. Как комментируют защитники Полтавской, монтаж на этом видео заметить довольно легко, но правоохранители проверкой видеозаписи не занимаются. Правоохранители занимаются тем, что трясут «Камавторесурс» и работников «Камавторесурса» https://dzen.ru/a/ZaFYRHtYzGBuLMCE

Депутат Роман Ковалев (единоросс и почётный рисовод) подал на Наталью Гаряеву в суд. Он требует взыскать с нее 600 тысяч рублей. Почему-то публикация информации о том, что рядом с рисовыми полями находится свалка, он расценивает как клевету и угрозу Кубанскому рисоводству. Почему бы так не расценить наличие самой свалки, история умалчивает. Процесс по иску Ковалева идет в настоящее время.

Суд идет

6 марта должны были пройти слушания по иску АНО Зелёная Станица (организация, защищающая в суде интересы жителей станицы Полтавская) с требованием закрыть полигон. Заседание было перенесено на 19-е. Напоминаем, свалка пока не работает, но не работает на «добром слове» губернатора, а, значит, может возобновиться в любой момент. Подробнее об этом суде — https://dzen.ru/a/ZdY4YCEY5Ue4OMe3

И, наконец, прокуратура подала апелляцию на решение суда первой инстанции, оставившего главу района Васина на прежней должности.

Напоминаем, в ходе судебных слушаний 7 февраля 2024 года прокурор сообщил, что именно Наталья Вакуленко (исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской) – родная дочь главы Красноармейского района Юрия Васина, что противоречит законодательству (по закону глава района, как и любой другой чиновник, не должен иметь деловых связей со своими родственниками).

Также прокуратура привела доказательства незаконного перевода земли (на которой стоит полигон) из муниципальной в частную, заниженной для полигона арендной платы, и других нарушений главы района Васина. Подробно на https://dzen.ru/a/ZcZFK1pQfQcrRI8n

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