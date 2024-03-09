Даже школьная физика утверждает - человек бессмертен

Продолжил тему, смастерив ещё один ролик на тему бессмертия.

https://www.youtube.com/watch?v=vt8KtFloVrI

«В предыдущем ролике я рассказал, что контекстная реклама Ютуба выдала мне ссылку на ролик профессора Сергея Савельева с названием «Бессмертие невозможно», и я, как научный руководитель института «Бессмертие жизни», решил отреагировать на эту оптимистическую (подчёркивая, оптимистическую) уверенность профессора о невозможности бессмертной жизни. Ведь то, что человек бессмертен, это для очень многих людей далеко не радостная перспектива.

Я и первую свою книгу о бессмертии человека, изданную в 2006 году, назвал «Не надейся – не умрешь!» и она уже тогда имела 384 страницы. Последующие, исправленные и дополненные издания моих книг о бессмертии человека ещё более насыщались фактами и доводами, но вывод о том, что бессмертие не для всех радостно, оставался неизменным.

Однако дам слово Савельеву, он будет говорить целых пять минут и, на мой взгляд, нудно, но я даю всё, что сам Савельев хотел сказать о невозможности бессмертия.

(видеоцитата)

Охота вам попробовать понять, что именно Савельев сказал, – разбирайтесь сами в его терминах, а мне достаточно того, что Савельев говорит не о смерти человека, и не о смерти хотя бы живого существа с головным мозгом, а всего лишь о смерти тела человека или тела живого существа. Савельев просто подтвердил, что он в вопросе того, что есть живое существо и что есть человек, ничем не отличается от остальной массы учёных-биологов. Они человеком считают только его тело.

Ведь когда в прошлые века наиболее пытливые исследователи жизни начали приходить к мысли, что никаких богов или высших сил у природы нет, то они, в восторге от открытия атеизма, отвергли не только бога, но и Душу живых существ, и отвергли загробную жизнь этой Души, догматически приняв, что человек – это только атомы и молекулы его тела. А то, что религии считают Душой, то есть сознание, память, способность мыслить и творить, способность испытывать эмоции, - современные учёные считают всего лишь работой клеток мозга – нейронов, - то есть работой тех же атомов и молекул. Савельев, кстати, специалист именно по мозгу.

Современные учёные, которые прутся в науку за деньгами, сами себя считают узкими специалистами – типа мы гении в узкой области знаний, а то, чему нас учили в школе, нам без надобности. К примеру, такой, как бы выдающийся как бы физик, академик и Нобелевский лауреат, Виталий Гинзбург, даже хвастался, что никогда не изучал химию, а я ещё не встречал произведений современных биологов, которые бы имели представления хотя бы об основных положениях физики и химии.

Но мы-то с вами не узкие специалисты, нам-то никто не запрещает вспомнить школьную физику за 8 класс, не так ли?

Вот, как эти биологи объясняют механизм того, как работает наше сознание при помощи нейронов мозга.

(видеоцитата)

Итак, по мнению официальной биологии, мы думаем некими «сигналами». Давайте включим немного логики и прикинем, как мы устроены, то есть как устроена наша Душа – наша способность мыслить и помнить. Сегодня у нас есть аналогия себе – компьютер, который, как и человек, имеет память и некие способности обработки информации. И мы знаем, что эти способности обеспечены структурированными магнитными или электрическими полями, записываемыми на магнитных или кристаллических носителях. Имеем мы право считать, что если мы, люди, своим умом изобрели такой способ мышления для компьютера – мышление структурированными полями, то и сами имеем аналогичную способность мыслить и помнить? Ничто нам так думать не запрещает в силу того, что иного разумного ответа просто нет. Но тогда с помощью каких полей (распространённых в пространстве сил), с помощью каких «сигналов» мы мыслим?

Никакие электрические или магнитные поля (силы), даже очень сильные, при воздействии на наш мозг не нарушают наш мыслительный процесс, следовательно помянутые в приведенном объяснении некие «сигналы» передающиеся в мозге, не являются электрическими или магнитными сигналами. Тогда что это за сигналы? Это надо изучать биологам, но они на это не способны. И у официальной биологии остаётся одно объяснение – эти сигналы являются колебаниями атомов и молекул всех этих нейронов и прочих структур мозга. Именно так современная официальная биология считает.

Но передавать сигналы с такой скоростью, с которой мы думаем, с помощью движения молекул, из которых состоят нейроны, или даже с помощью атомов – невозможно из-за того, что молекулы и атомы имеют массу, следовательно процесс мышления превращается в процесс переноса масс, а процесс переноса масс в мозгу и не виден, да и невозможен. Это я вам говорю как бывший химик. Но кто из вас мне поверит, когда есть профессора-биологи? А то, что эти биологи с точки зрения химии говорят дикую чушь, то кто это видит?

И чтобы показать вам эту чушь, мне остаётся привлечь к своим рассуждениям школьную физику.

Итак, если мы думаем с помощью колебания или движения молекул и атомов вещества нашего мозга, то тогда чем напряженнее мы думаем, тем сильнее должны колебаться атомы и молекулы нашего мозга. А что произойдёт в этом случае? Это нам объясняет физика за восьмой класс.

(видеоцитата)

Услышали? Чем больше скорость движения молекул, тем выше температура тела.

И если мы думаем вещевом мозга, то получается так: когда днём мы думаем или нас что-то сильно волнует, то молекулы и атомы в веществе нашего мозга должны сильно колебаться, а это обязано вызвать повышение температуры нашего мозга. Так, повторю, нам указывает точно установленный закон физики. А когда мы спим, колебания молекул обязано уменьшиться – мы же не думаем во время сна (сновидения кратковременны и не в счёт), соответственно температура мозга должна снизиться, по меньшей мере, до температуры окружающей среды.

Снова компьютер для аналогии – когда компьютер работает, то греется, а когда выключен, то охлаждается до температуры окружающей среды. Так должен работать и наш мозг.

Но ведь этого нет – над чем бы мы ни думали, но температура мозга всегда остаётся одинаковой и равной общей температуре тела! Значит мы думаем не нейронами мозга, не веществом мозга, соответственно мы - наше сознание, память, способность мыслить и творить, способность испытывать эмоции, - веществом нашего тела не являемся! Мы – не наше тело! Наше тело – это дом, в котором мы живём! И только!

Полагаю, что мне скажут: «Подумаешь, температура мозга не меняется! А, может, наше мышление и сознание никакой энергии не требует: как говорится, языком болтать – это не мешки носить, а если ещё и думать молча, то зачем тогда вообще энергия?».

А вот это ещё поразительнее! Мы потребляем разного рода пищу, а вместе с ней восстановленные углерод и водород, и вдыхаем кислород воздуха. В организме, после многих превращений углерод и водород окисляются кислородом, с образованием молекул воды и углекислого газа, и выделением энергии, как в виде тепла, идущего на обогрев тела, так и в виде механической работы, расходуемой на движение мускул нашего тела, и на дыхание. Скажем, сердце за сутки перекачивает 10 тонн крови – это большая работа. А мозг лежит себе в черепной коробке и ничего, казалось бы, и не делает, но ведь и не греется! Внешне мозг как бы вовсе не требует никакой энергии. Но на самом деле в районе мозга даже у взрослого человека расходуется 20% всей потребляемой человеком энергии – в 16 раз больше, чем на единицу массы остального тела, а в возрасте 4-5 лет в районе мозга у ребёнка потребляется 40% поступающей в тело энергии!

Ведь опять-таки физика уже в школе объясняет, что энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает никуда, энергия может передаваться от одного тела к другому, а главное - один вид энергии может превращаться в другой, то есть теплота может превращаться в работу и наоборот.

(видеоцитата)

Но раз полная энергия никуда не исчезает и остаётся величиной постоянной, а в мозгу эта энергия не превращается в тепло и никаких иных её следов не видно, то получается, что эта энергия превращается в работу. Но в работу над чем?

Ещё раз об отсутствии выделения тепла в мозговом веществе. Простые расчёты показывают, если бы выделяемая в районе мозга энергия шла на нагрев мозгового вещества, то мозг через пару часов нагрелся бы до температуры в 100 градусов и через 30 часов весь бы выкипел. И для ответа на вопрос – куда девается 20% поступившей в тело энергии, если в мозге нет никаких её следов, - у меня ответ один – это мозг работает над нашей личностью, находящейся вне тела, – он впечатывает нашу личность, нашу Душу в эфир и обеспечивает её формирование и жизнь там – в эфире, вне тела.

На вопрос, насколько прочной может быть наша Душа, оценочный расчёт показывает, что за 70 лет жизни, на создание своей Души человек расходует столько энергии, что можно было бы добыть руду и уголь, получить кокс и выплавить сталь, обработать эту сталь и и из всего этого построить автомобиль КамАЗ. Даже если считать, что половина энергии уходит на текущую работу Души (на процессы мышления во время жизни), то и тогда наша Душа будет сравнима с автомобилем ЗИЛ.

Понимаете, мы - не наше тело, наше тело всего лишь наш дом, тем не менее, мы – наша Душа, наше сознание, наша память, способность мыслить и творить, способность испытывать эмоции – объект очень прочный. О прочности нашей Души опять-таки свидетельствуют физика и элементарные расчёты.

Смотрите: со смертью тела наша Душа должна либо где-то остаться и существовать далее без тела, либо умереть, а для этого вернуться в исходное состояние – разложиться.

Если Душа бессмертна, то в момент смерти человека (смерти его тела) мы ничего не заметим – Душа просто начнёт существовать в эфире в невидимом нам состоянии. Всё будет как сейчас. Но если Душа (наши способности помнить, мыслить, испытывать эмоции) умирает, то в ходе её смерти энергия, пошедшая на создание Души, должна выделиться обратно! Энергия не может исчезнуть бесследно!

И сколько же этой энергии должно выделиться? Напомню, эта энергия копится человеком (идёт на создание его Души) всю жизнь! Если предположить, что смерть Души длится столько же, сколько и смерть тела, то тогда в течение 5 минут в районе тела умирающего человека должна выделиться энергия, как от взрыва 15 тонн тринитротолуола! Но ведь этого нет. И то, что при смерти людей, да и всех животных а районе их тела нет никакого заметного выделения энергии, является доказательством того, что Душа не умирает. Она остаётся жить!

Я и так наговорил очень много такого, что неподготовленный слушатель не воспримет, посему не буду продолжать о том, почему каким-то людям после смерти тела будет относительно хорошо, а каким-то ужасно. Не так, конечно, как рассказывают попы. А ещё и хуже.

Давайте закончим аналогией. Аналогией считают сходство предметов, явлений, процессов, а также способ познания путём сравнения. Аналогия считается доказательством, применимым в логике, а логика – это способ мышления, при котором при правильных исходных данных для мышления можно получить правильный результат мышления. То есть слово «логика» – это научный выпендрёж для того, что в русском языке называется правильным мышлением. А аналогия - это способ правильно мыслить.

Почему используют сходство для получения правильного мышления? Потому, что законы природы везде действуют одинаково – сходно. И если в некоем объекте законы природы осуществляют определённый процесс, то, скорее всего, и в похожем объекте будет осуществляться сходный процесс. Очевидный пример аналогии – если кролик умрёт от потери крови, то похожий объект – человек – умрёт от потери крови.

Так вот, давайте остановимся на процесс создания нашего тела. Есть уместный анекдот – два ребёнка сидят ещё в матке и один спрашивает у другого, а есть ли жизнь после выхода из матки? И получает ответ, аналогичный ответу нынешних официальных биологов: ушедшие из матки некогда не возвращались, а посему никакой жизни вне матки нет. Так говорят и сегодняшние умники – с Того Света ещё никто не возвращался, а посему никакой жизни после смерти нет.

А вы посмотрите и оцените сами процесс создания человека: после оплодотворения яйцеклетки её принимает плацента, которая в среде жидкости околоплодного пузыря начинает 9 месяцев строить тело человека. Как окружающая природа даёт нам пищу для нашего развития и жизни, так и мать ребёнка даёт плаценте пищу для развития и жизни ребёнка. И при рождении ребёнок переходит из околоплодного пузыря в новую для себя среду – из среды околоплодной жидкости он переходит в новую для себя воздушную среду, - а его строитель – плацента – умирает.

Потом у человека развивается головной мозг, и мозг, как и плацента, начинает строить Душу человека не здесь – не в воздушной среде, а в иной среде – в невидимой нами среде эфира, на Том Свете. Затем по прошествии примерно 80 лет Душа – наша способность мыслить. помнить и чувствовать – отсоединятся от мозга, как когда-то мы отсоединились от плаценты, и Душа уходит жить в естественную для себя и невидимую для наших обычных глаз среду, скажем так - на Тот Свет. А мозг умирает. Без мозга становится бессмысленным существование тела, и тело умирает вслед за мозгом.

Вот, что говорит о бессмертии человека элементарная физика и немного логики.

Но вы же умные, зачем вам самим задумываться над физикой и логикой, если вы знаете, что умные должны повторять то, что им скажут профессора. Ну или попы с муллами.

***

А для остальных суммируем, что мы имеем, как говорят химики, в сухом остатке.

Мы - наша Душа наше сознание, наша память, наши эмоции – не можем быть телом, поскольку это противоречит физике, причём, не какой-то физической зауми типа теории Эйнштейна, а хорошо проверенным законам физики, которые должны были нам растолковать ещё в начальной школе.

И получается, что наше тело – это всего лишь наш дом, которое нас растит, и в котором мы сами себя воспитываем.

И после смерти нашего тела нет никаких признаков того, что мы умираем.

И это не я вас в этом убеждаю, в этом вас убеждает физика. Понятное дело, убеждает тех, кто способен хоть что-то из физики понять.