Слова Макрона о готовности ввести французских военных на Украину, в том числе в Одессу и Киев, уже получили поддержку у военных.

Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени рассказал о проходящей приближенной к реальности подготовке французских войск к высокоинтенсивному военному конфликту. Ясно, с кем.

"Мы не в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это предполагает обязательства..." - заявил полковник.

По словам военных, в рамках своих учений они анализируют тактические ошибки Украины и стараются избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам.

Макрон заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

В последний раз французы воевали в тех краях во время Второй мировой войны, в составе дивизии "Нормандия-Неман", естественно, на стороне Красной армии против немцев. Теперь немцы воевать категорически отказываются, и французы сами... В хорошей компании: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым. Он добавил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона...

Осталось сагитировать румын, и можно идти на Одессу.

А.Б.