Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.

В пятницу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.

"Мы не видим представителей России на таком саммите", - сказал Зеленский на совместной с турецким лидером конференции в Стамбуле в пятницу, вновь повторив свой тезис о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы.

Обычно так происходит после военного разгрома, когда проигравшую сторону делят без ее участия. Но это пока Украина потеряла половину населения и треть территории. И если так пойдет и дальше, то на саммит по Украине не пригласят как раз Зеленского...

А.Б.