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Московский листок

Фальшивые опросы на фальшивом фоне

Опубликовано 09.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Фальшивые опросы на фальшивом фоне

Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и похитить их средства, сообщили РИА Новости эксперты.

Эксперты зафиксировали две схемы злоумышленников.

Первый сценарий подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения анкеты появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются.

Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации. Таким образом, в обоих случаях важные данные жертв оказываются в руках мошенников.

Хм!

Ну мы никаких данных не просим, и ничего заполнять не нужно. А вопрос зададим: "Доверяете ли вы руководству (страны, региона, города, своего предприятия)?"

Вроде ничего этим не нарушаем...

 А.Б.



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