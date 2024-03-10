Фальшивые опросы на фальшивом фоне

Женский день закончился, можно снова не уступать место в метро, уткнувшись в смартфон.

Кстати, а что почитать? И вот на дальней полке нахожу книгу с заголовком "Постчеловечество". "Научный редактор" - М.Б.Ходорковский, тогда еще не экстремист и иноагент - год издания 2007-й. Интересно?

Еще интересней, что среди авторов сборника тоже никаких особых террористов - Михаил Делягин, Максим Калашников, Лев Московкин... Ну вот разве что Владислав Иноземцев иноагент, но в 2007-м году он еще встречается с президентом Молдавии коммунистом Ворониным, участвует в съезде молдавских коммунистов...

Но самое интересное - моя статья "В год смерти моего поколения" в этом сборнике, о которой я напрочь позабыл.

Читаю: "Каким будет человек в 2020-м году? Вопрос довольно смешной, поскольку с биологической точки зрения за оставшиеся до указанного срока 14 лет ничего такого особенного с видом homo sapiens произойти не может. Но, с другой стороны, для людей, живущих «здесь и сейчас» — это вопрос буквально о жизни и смерти: скажем, я в том пороговом году достигну пенсионного возраста и, что гораздо актуальней, пересеку предел средней продолжительности жизни для мужчин в России — то есть к 2020 году, если ничего не изменится, я должен стать среднестатистическим покойником. Тем временем мой среднестатистический ровесник в Европе, США и Японии будет преспокойно дуть свое пиво и думать, куда ему съездить на зиму — в Таиланд или Гонолулу".

https://www.rulit.me/books/postchelov...

Сейчас уже 2024-й, зажился я. Но в позапрошлом, 2022-м году все это могло закончиться как раз среднестатистически, а в 2023-м - высокотехнологичная операция, инсульт, три раза в реанимации...

"Действительно, в XX веке стали гораздо меньше умирать от кишечных инфекций, туберкулеза и гнойного аппендицита. Но убийцы номер один — онкологические заболевания и атеросклероз — продолжают исправно косить человечество без разбора пола, возраста и национальной принадлежности", пишу я в 2007 году и читаю себя в 2024-м.

"Шанс России войти в число постиндустриальных держав — это шанс моего поколения физически пережить 2020 год. Это надо понять".

Скажу спустя 17 лет - нет, не вошли. А мою, достаточно бессмыслекнную на сегодня жизнь, сохранили в осколках советского Третьего главного управления Минздрава, где лечат космонавтов и физиков-ядерщиков, а я ни тем, ни другим не являюсь. Таким как я от нашего государства мало, что положено. Так что прогноз мой на наше поколение в начале 20-х годов вполне оправдался - зажились, хватит. Те самые 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, согласно старому посланию Путина, не сложились. Поколение не состоялось, и должно уступить место другому, более живучему, более цепкому. Это справедливо. И не говорите, что не знали - я говорил два десятка лет назад...

https://forum-msk.org/material/news/1...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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