Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Фальшивые опросы на фальшивом фоне

Опубликовано 10.03.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Женский день закончился, можно снова не уступать место в метро, уткнувшись в смартфон.

Кстати, а что почитать? И вот на дальней полке нахожу книгу с заголовком "Постчеловечество". "Научный редактор" - М.Б.Ходорковский, тогда еще не экстремист и иноагент - год издания 2007-й. Интересно?

Еще интересней, что среди авторов сборника тоже никаких особых террористов - Михаил Делягин, Максим Калашников, Лев Московкин... Ну вот разве что Владислав Иноземцев иноагент, но в 2007-м году он еще встречается с президентом Молдавии коммунистом Ворониным, участвует в съезде молдавских коммунистов...

Но самое интересное - моя статья "В год смерти моего поколения" в этом сборнике, о которой я напрочь позабыл.

Читаю: "Каким будет человек в 2020-м году? Вопрос довольно смешной, поскольку с биологической точки зрения за оставшиеся до указанного срока 14 лет ничего такого особенного с видом homo sapiens произойти не может. Но, с другой стороны, для людей, живущих «здесь и сейчас» — это вопрос буквально о жизни и смерти: скажем, я в том пороговом году достигну пенсионного возраста и, что гораздо актуальней, пересеку предел средней продолжительности жизни для мужчин в России — то есть к 2020 году, если ничего не изменится, я должен стать среднестатистическим покойником. Тем временем мой среднестатистический ровесник в Европе, США и Японии будет преспокойно дуть свое пиво и думать, куда ему съездить на зиму — в Таиланд или Гонолулу".

https://www.rulit.me/books/postchelov...

Сейчас уже 2024-й, зажился я. Но в позапрошлом, 2022-м году все это могло закончиться как раз среднестатистически, а в 2023-м - высокотехнологичная операция, инсульт, три раза в реанимации...

"Действительно, в XX веке стали гораздо меньше умирать от кишечных инфекций, туберкулеза и гнойного аппендицита. Но убийцы номер один — онкологические заболевания и атеросклероз — продолжают исправно косить человечество без разбора пола, возраста и национальной принадлежности", пишу я в 2007 году и читаю себя в 2024-м.

"Шанс России войти в число постиндустриальных держав — это шанс моего поколения физически пережить 2020 год. Это надо понять".

Скажу спустя 17 лет - нет, не вошли. А мою, достаточно бессмыслекнную на сегодня жизнь, сохранили в осколках советского Третьего главного управления Минздрава, где лечат космонавтов и физиков-ядерщиков, а я ни тем, ни другим не являюсь. Таким как я от нашего государства мало, что положено. Так что прогноз мой на наше поколение в начале 20-х годов вполне оправдался - зажились, хватит. Те самые 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, согласно старому посланию Путина, не сложились. Поколение не состоялось, и должно уступить место другому, более живучему, более цепкому. Это справедливо. И не говорите, что не знали - я говорил два десятка лет назад...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Сегодня 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

- ПВО РФ сбили за ночь 47 беспилотников ВСУ в четырех областях РФ

- Польский Сейм проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ

- Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец

- Поликлиника в Курске, на которую упал БПЛА, остановила приём пациентов

 

1. ВС Франции готовятся к высокоинтенсивному конфликту

 

2. Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

 

3. Фальшивые опросы на фальшивом фоне



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальшивые опросы на фальшивом фоне
Фальшивые опросы на фальшивом фоне
10.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фальшивые опросы на фальшивом фоне (0)
Фальшивые опросы на фальшивом фоне (5)
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине (2)
ВС Франции готовятся к высокоинтенсивному конфликту (7)
Пережив себя... (5)
Нежданный миллионер. Уголовное дело для защитников Полтавской (0)
Даже школьная физика утверждает - человек бессмертен (2)
Стали в 2,5 раза больше тырить (4)
Байден обещал не отступать на Украине (1)
Женщин помиловали, некоторых (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: ПОВЕСТКА ДНЯ-4: выйти из феодализма!
Дарья Митина Дарья Митина: 1993-й
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Что Вы будете делать, когда подготовленные бойцы без национальности устроят бунт в Москве?" Стрим.
Дарья Митина Дарья Митина: Толстый намёк
Михаил Делягин Михаил Делягин: А сколько же стоит послание Президента?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss