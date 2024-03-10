А могли бы и на кол...

Пакистанский суд вынес приговор двум юношам за сообщения в WhatsApp, в которых были оскорбления пророка Мухаммеда, фигурантами дела стали 22-летний студент и 17-летний юноша. Первого приговорили к смертной казни за фотографию и видео, которые содержали уничижительные слова в адрес Пророка Мухаммеда и его жен. Второго — к пожизненному заключению за распространение контента.

Жалоба поступила от подразделения по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году.

Ранее в Пакистане осудили за богохульство и приговорили к смертной казни провозгласившую себя новым пророком женщину по имени Сальма Танвир.

А в Москве студенту, который назвал свою частную сеть Wi-Fi "Слава Украине" задержали и осудили всего на 10 суток административного ареста.

Вот насколько мы либеральней Пакистана.

А.Б.