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Московский листок

ВВС сообщает, что от Залужного откупились

Опубликовано 10.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
ВВС сообщает, что от Залужного откупились

Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный, помимо должности посла в Великобритании, получил 53 миллиона долларов за отказ от борьбы за пост президента Украины, написали в BBC.

«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил 53 миллиона долларов в качестве платы за отказ от претензий на пост президента Украины и какого-либо участия в политике», — говорится в материале.

Также Залужный был назначен послом Украины в Лондоне.

Если правда, то это говорит об уме Залужного. 53 миллиона долларов и статус посла в Лондоне намного предпочтительней нынешнего президентсвта в нынешней Украине.

Хотя есть вопрос, откуда в ВВС знают, да еще с точной цифрой в 53 миллиона?

С другой стороны, кому ж еще и знать, как не государственной британской медиакорпорации?

А Зеленский-то каков молодец - вцепился во власть как клещ, не отцепишь! Потерял половину населения страны, треть территории, и продолжает победоносную войну уже в бессменном качестве - свои выборы он уже отменил до окончания войны, конца которой не видно.

А.Б.

 



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