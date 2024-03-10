США послали в Газу дебаркадер

Соединенные Штаты отправили первый корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает центральное командование США (CENTCOM).

По данным командования корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис 9 марта и направился в Восточное Средиземноморье. Судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов.

По данным Пентагона, для обустройства морского коридора потребуется более 1 тысячи военных, а вся операция продлится до 60 дней.

Байдена отметил, что американских военных в анклаве не будет. Представитель Пентагона пояснил, что проект предполагает создание плавучего пирса, куда будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, не ступая на берег.

Тысяча военных для обустройства дебаркадера? "Морской коридор" звучит, конечно, внушительно, но что по сути? Будут подходить баржи, разгружаться у плавучего пирса и доставлять гумпомощь грузовиками в Газу, причем не на километры даже, а на сотни метров.

И что там будет делать тысяча солдат и куча военных кораблей?

А.Б.