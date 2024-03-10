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Московский листок

Макрон впервые ответил на слухи про пол его жены

Опубликовано 10.03.2024 в разделе комментариев 1

франция макрон бриджит
Макрон впервые ответил на слухи про пол его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на утверждения, что его жена Брижит родилась мужчиной. Как передает Daily Mail, все произошло на приеме в честь Международного женского дня в пятницу, 8 марта, после того, как французский лидер вписал право на аборт в Конституцию страны.

Новая волна обсуждения пола Брижит Макрон возникла после того, как слухи впервые прокомментировала ее дочь Тифан Озьер.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать - мужчина», - заявила она, отметив при этом, что в возрасте десяти лет была очень смущена, что ее 40-летняя мать-учительница встречается с 15-летним подростком Эммануэлем Макроном.

"Мне бы ваши проблемы, господин учитель..."

И вот чтобы отвлечь общественное мнение от того, что живет не только со старушкой, но она еще и мужик, Макрон собирается послать солдат в Одессу?

А что не сразу в Бородино? И заодно решить наконец исторический спор, кто же победил в этой битве?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Эту Конкретную туфту
Ахмедас Карловичус написал 10.03.2024 09:50
Эту конкретную туфту Макрон по-русски ответил ? И где можно ознакомиться с оригинальной версией ответа, если конечно же он был в реальности.
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