Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на утверждения, что его жена Брижит родилась мужчиной. Как передает Daily Mail, все произошло на приеме в честь Международного женского дня в пятницу, 8 марта, после того, как французский лидер вписал право на аборт в Конституцию страны.

Новая волна обсуждения пола Брижит Макрон возникла после того, как слухи впервые прокомментировала ее дочь Тифан Озьер.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать - мужчина», - заявила она, отметив при этом, что в возрасте десяти лет была очень смущена, что ее 40-летняя мать-учительница встречается с 15-летним подростком Эммануэлем Макроном.

"Мне бы ваши проблемы, господин учитель..."

И вот чтобы отвлечь общественное мнение от того, что живет не только со старушкой, но она еще и мужик, Макрон собирается послать солдат в Одессу?

А что не сразу в Бородино? И заодно решить наконец исторический спор, кто же победил в этой битве?

А.Б.