Не люди, а говно. Как Николай II

Понятно, что по мере отсутствия реальной ответственности за нахождение во власти, во власть всего мира попёрли слабоумные люди, которые в дальнейшем выталкивают из сферы управления государством всё умное, чтобы на фоне мало-мальски умных людей не была видна дурость этих идиотов. То, что идиоты во власти считают себя умными – это понятно: чего стоят, к примеру, Медведев или Володин, не скрывающие свой идиотизм постоянным разглагольствованием. Но удивительно, что они при этом реально считают себя некоей общечеловеческой ценностью. Они уверены в этом.

Почему я вспомнил о Николае II? Уж больно хорош пример. Ведь вся мужская часть российского императорского дома обязана был быть профессиональными военными, и император Николай II, соответственно, имел чин полковника, и даже в мирное время имел должность командира 1-го батальона Преображенского полка, причём, даже исполнял обязанности батальонного командира – снимал пробы солдатской еды, целовался со всеми солдатам своего батальона на Пасху.

И первым приказав начать мобилизацию, Николай II фактически развязал Первую мировую войну. Донельзя ленивый, не имея ни малейшего желания не казаться, а работать командующим, Николай II полез лично командовать вооружёнными силами России, довёл развал армии и страны до ручки, отрёкся от престола и вместо того, чтобы исполнить свой долг профессионального военного 49 лет от роду, и на фронте взять под командование батальон или весь Преображенский полк… Николай II запросился на постоянное жительство с семьёй в Ливадийском дворце в Крыму. Во время войны! Вопрос: вот что о себе думало это говно, которое послало на смерть миллионы граждан России, из которых погибло и пропало без вести 0,8 миллионов человек и 3,5 миллиона было ранено. А это говно, видишь ли, считало, что народное быдло обязано было продолжать гибнуть на фронтах, а оно имеет право в тылу кайфовать.

И ведь не это страшно, а то, что в 2000 году на Архиерейском Соборе Русской Церкви царская семья была причислена Русской Православной Церковью «к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских». Не Зою Космодемьянскую причислили в состав мучеников, а паразитов! И это уже характеризует не Николая II, а тех, кто записал его в свои святые.

Вы скажете, что по-другому быть не могло? Значит вы не знаете, как поступают люди чести.

Профессиональный военный, гусар, выживший в нескольких войнах, Уинстон Черчилль, в 1911 году получил должность военно-морского министра, на которой модернизировал военный флот, что определило конечную победу Великобритании на море в Первой мировой войне: перевёл военные суда с угля на нефть, начал строить супер-линкоры по последнему слову техники, начал развивать военную авиацию. После начала Первой мировой войны, в 1915 году Черчилль разработал военную операцию, по плану которой британский флот должен был войти в Босфор и Дарданеллы и захватить Константинополь. Но эта операция обернулась для Англии поражением, во всём обвинили Черчилля, и он был отправлен в отставку. Но Черчилль не отправился в своё имение, а выехал сражаться на Западный фронт, на котором подполковник Черчилль принял командование всего лишь батальоном Королевских шотландских стрелков. И с этого времени находился на передовой, пока в июле 1917 года новый глава правительства Ллойд Джордж, не найдя в Лондоне на кого опереться, предложил Черчиллю должность министра снабжения армии. Что было характерно - Черчилль всё это время был депутатом Британского парламента, то есть имел государственную должность в Лондоне, но предпочёл этой должности окопы во Франции.

А вот, для примера, немецкий генерал-полковник Вернер Фрич. Как и генерал Вооружённых Сил Украины Валерий Залужный, генерал Вернер Фрич тоже был главнокомандующим, но войсками Вермахта. И как Залужный потерял доверие Зеленского, так и Фрич потерял доверие Гитлера, посему накануне Второй мировой войны, в 1938 году, генерал Фрич был уволен в отставку. Но с началом войны, генерал-полковник Фрич, которому всё ещё не доверяли, самостоятельно вернулся в армию, принял должность шефа 12 артиллерийского полка и когда его полк участвовал во взятии Варшавы, генерал-полковник Фрич, командуя огнём полка на передовом командном пункте 22 сентября был убит пулей польского снайпера.

Но если народ тебя кормил как профессионального военного, то где ты обязан быть во время войны? Нынешние выбл…ки российского императорского наследия этого не понимают. В упор!

На Украине Залужный уходит в отставку во то время, когда в Авдеевке положение украинских войск стало настолько трагическим, что от призыва украинского солдата на службу, до его гибели на фронте в Авдеевке проходило всего три дня. В Телеграмм-канале есть портал, который перепечатывает некрологи с украинских сайтов, к примеру, Николая Ирзайкина из Тернополя мобилизовали 1 января 2024 года, а уже 9 января официально сообщили о его смерти. Или сообщение о том, что погиб Юрий Петрович Петра из Белок, ему исполнилось 58 лет.

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А в это время генерал В. Залужный и кореш его, начальник Генштаба генерал-лейтенант, С. Шаптала,

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оба в возрасте 51 год спокойно сваливают из армии в тяжелейшее время войны. И Залужный, нацепив на себя снаряжение рядового пехотинца, радостно позирует с молодой женой для фото в интернете.

https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/1667035/d_QIrBBKgVsNIXMvn2Lkjg5482/ocr

«А че, так можно было, что ли?!» ©

Да можно! Просто эти Залужный и Шаптало решили пройти медкомиссию и она заключила о их непригодности к военной службе. А что тут такого? Командовать армией могут, а служить – сил нет. Ну, никаких! Медкомиссия искала, но не нашла. Посылать на смерть людей – это Залужному и Шаптале запросто. А самим командовать бригадой или батальоном – ума нет. Комиссия не обнаружила.

Для некоторых это заслуженные люди – оба Герои Украины. Не буду спорить – Герои так Герои. Какая Украина – такие и Герои. Но для меня они – говно, а не люди!