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Московский листок

Зеленский разъяснил папе, что такое церковь

Опубликовано 11.03.2024 в разделе комментариев 0

церковь папа
Зеленский разъяснил папе, что такое церковь

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал призыв папы римского Франциска к переговорам с Россией, назвав его «виртуальным посредничеством».

По словам Зеленского, он благодарен тем украинским капелланам, которые поддерживают военных «молитвой и разговором».

«Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тыс. км — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», ― добавил к своему высказыванию украинский лидер.

Вот, спасибо Зеленскому, хоть разъяснил этому папе, что такое церковь...

Слухайте, папа! Приехжайте к нам в Одессу, вас там примотают к дереву скотчем, снимут портки и выпорют, как сидорову козу...

Сидите там в глуши, 2,5 тысячи километров от Кривого рога, что вы можете знать?

Думаю, прокуратура Украины должна вынести этому папе предостережение.

И вообще почему на территории Украины действует какая-то католическая церковь с центром в Риме? Надо создавать свою, Украинскую католическую церковь, где-нибудь на хуторе близ Диканьки...

 А.Б.



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