Пакистан создал новый танк

Пакистан представил первый образец нового танка собственного производства Haider, который разработали в рамках сотрудничества между пакистанской компанией Heavy Industries Taxila и китайской NORINCO.

Новый танк построен на основе китайского VT-4 — экспортной версии танка Type 99G.

Защищенность машины обеспечивает композитная броня и динамическая защита. Танк с дизельным двигателем мощностью 1200 лошадиных сил развивает скорость до 70 километров в час. Также машина получила систему управления огнем с тепловизионным прицелом, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

В общем, не чудо техники, но добротная боевая машина действующего поколения.

Для страны с населением больше, чем у России, потери личного состава на поле боя не являются критичными, поэтому безопасность экипажа не является главным в конструкции нового танка. А вот то, что он недорогой и может выпускаться крупными сериями - это преимущество.

И что важно - вполне современное танкостроение имеет страна, где только что приговорили к смертной казни людей за богохульство...

А.Б.

А могли бы и на кол...