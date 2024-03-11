МИД ФРГ придумал, как снабдить Украину крылатыми ракетами

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала о готовности рассмотреть предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами, сообщает Der Spiegel.

Германия может поставить Великобритании ракеты Taurus, а взамен на это Лондон передаст Украине ракеты Storm Shadow. Таким образом Берлин формально снимет с себя ответственность за предоставление Киеву крылатых ракет.

Хитрость, конечно, на уровне...

Можно, например, передать Ирану какие-нибудь ракеты, а потом удивляться, откуда у хуситов ракетная техника?

А откуда атомная бомба у Пакистана? Тоже была какая-то хитрость, на тот раз - французская...

А.Б.