Путин помиловал политзаключенную старушку

«По предварительной информации из суда, Наталья Филонова помилована и вскоре должна быть освобождена. Из суда прислали целый список женщин-политзаключённых, которые получили помилование в честь 8 марта», — рассказала правозащитница Надежда Низовкина.

Женщин помиловали, некоторых

Пенсионерку Наталью Филонову приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии в августе 2023 года. Её признали виновной в нападении на четверых полицейских. Наталью задержали в сентябре 2022 года в Улан-Удэ на акции против мобилизации. Когда её везли в суд, по словам блюстителей закона, она их била, царапала, одному попала ручкой в лицо, а другому сломала палец.

Филоновой до освобождения оставалось полтора года — она отбывает срок в ИК-11 посёлка Бозой Иркутской области. Её приёмный сын — подросток с инвалидностью — находится в детдоме...

А.Б.