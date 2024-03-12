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Московский листок

Запад хочет вернуть вложенное в Украину

Опубликовано 12.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Запад хочет вернуть вложенное в Украину

Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания боевых действий, сообщило издание Welt.

Пока деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Киеву после окончания специальной военной операции.

В ЕС полагают, отмечает издание, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права. Кроме того, такая мера может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать Москву на конфискацию западных активов в России.

Есть в этом какая-то внутренння противоречивость, если мягко сказать.

По какому праву третьи страны распоряжаются деньгами двух воюющих между собой стран? Выглядит, как-будто пока двое дерутся на вокзале, воры спокойно уносят их чемоданы.

Причем Россию не нужно побуждать восстанавливать разрушенное, она и так этим занимается, не дожидась окончания боевых действий. Но кто и на каком основании сейчас определяет, кто кому и за что должен платить?

Для этого как минимум Россия должна потерпеть поражение и выкинуть белый флаг. Но пока что об этом речи не идет. И Украина законодательно запретила любые переговоры о мире с Россией.

Остается третий вариант - ждать, пока российские войска войдут в Киев и дальше. Тогда вести переговоры будет уже не с кем, а новое украинское руководство, которого естественно не признают на Западе, заключит с Россией какое-то перемирие, в котором не будет, разумеется, никаких репараций. Но какие-то средства на восстановление будут предусмотрены.

Но тогда Запад остается с правительством в изгнании на руках и долгами, обеспеченными лишь честным словом этого правительства..

Выглядит так, что Запад сильно вложился в провальное предприятие, и теперь хочет получить обратно свои инвестиции.

 А.Б.



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