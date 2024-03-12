Украина приступает к строительству Вала Зеленского

Зеленский заявил, что власти собираются возвести три линии оборонительных сооружений протяженностью две тысячи километров.

Ранее украинский лидер заявил о планах возвести укрепления от Донбасса до западной части страны.

«Защита в три полосы протяженностью 2 000 километров - масштабная задача», - написал президент в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что о темпах возведения новых оборонных рубежей ему отчитался премьер-министр Денис Шмыгаль.

Я не комментирую текущую ситуацию на полях сражений, но тут экономическая подоплека.

Идея отгородиться от России забором - давняя, ее начала реализовывать еще премьер Украины Тимошенко, при ней возвели именно забор на границе Луганской области в районе Красной Таловки, километров двадцать. Очень жаловались местные бабушки - раньше к внукам из российской Таловки в украинский Деркул (раньше один и тот же поселок) можно было пройти с подарками в пределах прямой видимости, а теперь надо ехать на автобусе до КПП, там переходить границу и снова ехать на автобусе - вместо часа уходил целый день. Либо перебрасывать сумку через пограничный забор, но тогда общение с внуками только через решетку.

Потом появился проект забора премьера Яценюка, более масштабный - на тысячу километров, вдоль всей границы с РФ. Забор вообще не построили, а куда делись деньги, 48 миллионов долларов, знает только Яценюк.

И вот проект премьера Шмыгаля - 2 тысячи километров, и не забора, а линии обороны.

К примеру, знаменитый Адрианов вал, посроенный римлянами в Британии, был всего 117 километров длиной и строился 6 лет. А тут 2 тысячи километров!

Не думаю, что строительство будет когда-либо завершено, но денег украдут столько, что одно это воровство оправдывает всю войну...

А.Б.