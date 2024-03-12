Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией.

Арахамия - это тот мужик в бейсболке, который успешно срывал мирные переговоры с Россией в самом начале конфликта.

А зачем Грузии нормализация отношений с Украиной, если их просто нет никаких? Есть, правда, некий Грузинский легион в составе ВСУ, прославившийся на весь мир военными преступлениями, но навряд ли в Тбилиси им восхищаются.

А отношения с Россией приносят Грузии реальную выгоду. Это не любовь, это отношения по расчету. Но это гораздо лучше, чем резать друг друга.

А.Б.