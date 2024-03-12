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Московский листок

Теперь даже демонтаж встроенного шкафа станет "перепланировкой"

Опубликовано 12.03.2024 в разделе комментариев 0

граница дом
Теперь даже демонтаж встроенного шкафа станет "перепланировкой"

С 1 апреля вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ, который вносит изменения в Жилищный кодекс России, и Федеральный закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В соответствии с нововведениями объединение комнат в одной квартире или нескольких квартир теперь считается не реконструкцией, а перепланировкой.

Согласовывать перепланировку придется, если вы хотите увеличить или уменьшить площадь квартиры, изменить границы помещения, создать новое помещение, например, разделить одну комнату на две или сделать кладовую, поменять внутреннюю планировку квартиры, официального оформления потребуют и такие изменения, как перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.

Хорошо хоть пока гвоздь в стену не требует специального разрешения... А что? Тоже ведь изнменение конструкции.

А.Б.



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