Возрождение крепостного права?

Не могут не пугать опубликованные 11 марта 2024 "Известиями" запланированные предложения Минтруда России о введении “новых условий для иностранных специалистов”. По сути, речь идет о том, что рабочие из иностранных государств - прежде всего, наши бывшие соотечественники из стран СНГ - будут лишены важнейшего права, первого в списке основных принципов правового регулирования трудовых отношений - свободы труда, предполагающей обеспечение каждому возможности на равных с другими условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя, таким образом, свои способности к труду.

Между тем, по имеющимся сведениям, согласно законопроекту (ни текст пректа, ни проект Пояснительной записки пока недоступны), рабочие-мигранты, приехавшие по оргнабору, должны будут быть высланы из России в течение 15 дней, если они откажутся работать на “пригласивших их предприятиях”.

Крепостное право 21 века? Но запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда - важнейший принцип правового регулирования трудовых отношений. На самом деле, в полном соответствии с международными нормами Трудовой кодекс России в третьей статье предусматривает запрет любой дискриминации в сфере труда, подчеркивая, что “каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав”, и никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Занятно, что именно Минтруд России представляет нашу страну в Международной организации труда (МОТ), а запрет дискриминации в сфере труда - один из основополагающих принципов, лежащих в основе деятельности этой организации со штаб-квартирой в Швейцарии.

Больше того Трудовой кодекс России прямо говорит, что “на трудовые отношения между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и работодателем распространяются правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права”.

В Минтруде России говорят, что целью законопроекта является увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закрепление такого механизма как приоритетного в целом. Там не скрывают что “такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его наем, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу”. Но Трудовой кодекс прямо предусматривает запрет принудительного труда, то есть работы под страхом какого-либо наказания.

Между тем, по сведениям Известий, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Н.В. Арефьев (как ни удивительно - член фракции КПРФ!) считает, что прямую дискриминацию рабочих-мигрантов и принудительный труд “необходимо поддержать. Если мигрант приглашен на определенную профессию, он должен только ей заниматься, а не искать удобные ему формы заработка”. В самом деле, становится любопытно - это позиция Коммунистической партии, исторически объявлявшей себя защитником рабочего класса?

В Минтруде России подчеркнули, что новые правила будут распространяться на трудовых мигрантов вне зависимости от того, приезжают ли они работать в Россию из визовых или безвизовых стран - собственно говоря, свобода перемещения - один из важнейших принципов деятельности ЕАЭС. В условиях острой нехватки трудовых ресурсов узбекские и таджикские рабочие приезжают к нам на основании двусторонних межправительственных соглашений с правительствами Узбекистана и Таджикистана, но, например, Киргизия - член ЕАЭС. Пока в России для мигрантов действует патентная система.

В общем, если кто-то настроен в условиях СВО поссорить нашу страну с соседями, то он станет аплодировать предложеням Минтруда России.

Неудивительно, что капитал полностью поддерживает закрепощение труда неэкономическими средствами. Так, президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей» В.А. Яковлев требует создание таких “механизмов сдерживания, чтобы работник приехал к конкретному работодателю под нужные ему задачи и работал до тех пор, пока их не выполнит”.

Иными словами, в Капитал устами Минтруда России предлагает уничтожить один из самых важных принципов отношений между Трудом и Капиталом - Свободу труда, которая предполагает “обеспечение каждому возможности на равных с другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя, таким образом, свои способности к труду” (Конституции РФ в 19 статье подчеркивает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, а также других обстоятельств).

Но главной проблемой видится не юридическое крючкотворство, она лежит в социально-экономической плоскости. Кто станет отказываться от хорошей, справедливо оплачиваемой, безопасной работы с достойными условиями труда (а работодатель обязан “обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей”) в соответствии с коллективными договорами работы в рамках трудового законодательства и трудовыми договорами?!

Капитал, уже не скрываясь, хочет разрушить единство трудящихся в борьбе за свои права. Разделяй и властвуй - старая, как мир технология. Если русский строитель требует себе достойной оплаты труды и условий, то нужно просто навезти рабочих-мигрантов, а не повышать зарплату и обеспечить приемлемые условия труда своим.

Обмануть при заключении контракта может не только кандидат на должность, но и работодатель, и нельзя допустить права административной высылки рабочего без решения суда.

Пугает, не может не пугать, когда Минтруд России забывает, что запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, а также равенство прав и возможностей работников являются одними из основных принципов трудового права.

Так не должно быть.

Да и просто, пришло время думать о постсоветской реинтеграции, и не нужно портить отношения с нашими бывшими соотечественниками с Юга.