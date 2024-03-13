Иностранные наёмники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы России, заявил Путин.

«Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами. Вот последний доклад Генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наёмников», — сказал Путин.

Кто в детстве не зачитывался романом "Капитан Сорви-голова" Луи Буссенара? Уверен, что и Путин зачитывался. Наверно, и Макрон тоже, хотя кто знает, на каких примерах его воспитывала его учительница литературы...

А ведь по сути Жан Градье - тот самый французский наемник в армии буров, которые сражаются против англичан. Причем командир диверсионно-террористического отряда. И сегодня сюжет романа уже не выглядит таким романтическим - на фоне текущих событий.

Думаю, британские судьи того времени были ничуть не порядочней нащих, нынешних. Но иностранный гаденых, из мести тайком убивающий судей, приговоривших к смертной казни доказанного террориста, симпатии совсем не вызывает.

Как не вызывают симпатий казаки, воевавшие на стороне Гитлера, хоть на их стороне и были свои резоны; и казаки-некрасовцы, отчаянно храбро сражавшиеся в войсках турецкого султана и крымского хана.

И надо совсем не понимать Россию, чтобы полагать, что силами 300 перебежчиков в войсках вражеской армии можно освободить ее от диктатуры. Собственно, и приключения Капитана Сорви-головы заканчиваются поражением буров и победой англичан.

И по возвращению во Францию, полагаю, кто-то, да спросил: "Жан, а зачем ты убивал всех этих людей?"

А.Б.