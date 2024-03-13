Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения

Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы в этом ключе.

«Да, по сути прогрессивный налог. Общество воспримет нововведения абсолютно нормально», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что в государственную казну в первую очередь должны отдавать больше те, кто много зарабатывают.

Но он и раньше об этом высказывался, например, в ходе обращения к Федеральному собранию. Он отмечал, что физические и юридические лица с высоким доходом будут выделять больше средств в пользу государства.

Но почему-то пока наоборот. Хотя разговор о прогрессивном налогообложении идет еще со времен ельцинского правления и все четверть века путинского. И все как-то никак, хотя все согласны - так справедливо...

Вот и сейчас согласны. Но до выборов принять законодательно никак не успеют. Потом как-нибудь...

А.Б.