Выборы уже слишком близко, обещания можно не исполнять

Иногда наши власти действуют по принципу — сначала наобещать всего хорошего перед выборами, а потом выборы кончились, популизм тоже. А вот краснодарские власти идут в этом плане с опережением графика. Начинают «посылать» людей за несколько дней до конца выборов. Видимо, считая, что уже можно.

Так, 12 марта 2024 года, жителям Полтавской (Красноармейский район, Краснодарский край) пришёл ответ из прокуратуры. В ответе прокуратура однозначно отказалась участвовать в судебном процессе по приостановке деятельности мусорного полигона (расположен почти впритык к станице, окружен рисовыми чеками).

В настоящий момент, после многочисленных акций протеста, деятельность его приостановлена, но оформленного по закону запрета, нет, а, значит, работа полигона может возобновиться в любое время. Напоминаем, ранее прокуратура обещала поддержать жителей в борьбе против полигона. https://bloknot-krasnodar.ru/news/prokuratura-krasnodarskogo-kraya-potrebovala-ustra

Как рассказали автору материала представители АНО Зелёная Станица (организация, отстаивающая интересы жителей Полтавской в суде) — проводились рабочие встречи, в ходе которых прокуратура обещала вступить в процесс по закрытию полигона, но… Но, видимо, выборы вот-вот состоятся и популизм в Краснодарском крае решили свернуть досрочно.

Подробнее о свалке и о том, почему её деятельность крайне раздражает жителей станицы Полтавской:

https://dzen.ru/a/ZW-QfXh3Okg6tCtg

«Вчера мы тут задавались вопросом о том, а не собираются ли нас в очередной раз «кинуть» представили власти? Ну, губернатор там, или прокуратура. Сегодня мы можем ответить на этот вопрос – нет, не собираются. НАС УЖЕ КИНУЛИ.

В прошлую среду инициативная группа ходила на прием к новому прокурору района, с появлением которого было связано много надежд. А сегодня старый заместитель Я.В. Афисов сказал нам всё, что они (наделенные властью) думают о нас, обычных людях. ПРОКУРОР НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ИСКЕ О ЗАПРЕТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛТАВСКОГО ПОЛИГОНА. ПОЧЕМУ? ДА ПОТОМУ ЧТО ПОШЛИ МЫ НА (роскомнадзор), ВОТ ПОЧЕМУ. Не, ну а чё? Выборы близко, народишко подуспокоился, Васин при должности. Чего ради рвать, простите, попу, ради холопов?! Странно, что как только мы перестали выходить на улицу, снимать видео для Путина и бросаться под мусоровозы – то есть, перешли исключительно к правовым способам борьбы, пойдя на встречу просьбам высоких чиновников, на нас сразу «забили». Нашу вежливость приняли за нашу слабость. Зря они так, чес-слово.

О, кстати – про «честное слово»! Теперь мы все видим и знаем, чего стоят обещания заместителя прокурора Краснодарского края: НИ-ЧЕ-ГО. И ещё: мы никогда и никого не призывали к проведению протестных акций, несогласованных митингов и попыток сжечь себя в качестве единственного способа привлечь внимание к беспределу и (роскомнадзору) наплевательству чиновников. Никогда не призывали, но много раз предотвращали такие действия с помощью убеждений, разъяснений и уговоров.

Сразу предупреждаем – в этой ситуации мы, к сожалению, уже никого не сможем остановить. Потому что грош цена всем обещаниям, которые чиновнички давали людям. Но в этот раз ценой пустых обещаний может стать народный гнев.

Ау, господин Афисов, готовы посадить в тюрьму всех возмущенных обманом со стороны вашего начальства?!» - комментируют эту ситуацию защитники Полтавской.

Напоминаем, 19 марта, в 11.30, в суде Красноармейского района состоятся слушания по иску АНО Зелёная Станица (организация, защищающая в суде интересы жителей станицы Полтавская) о приостановке деятельности полигона. Именно в этом процессе прокуратура обещала участвовать, а потом неожиданно отказалась. Подробнее об этом суде здесь: https://dzen.ru/a/ZdY4YCEY5Ue4OMe3

25 го марта в 11-00 по иску депутата Романа Ковалёва (единоросс и почётный рисовод) к Наталье Гаряевой (организатору протеста против свалки в Полтавской).

Рисовод считает, что распространение информации о том, что посреди рисовых плантаций Красноармейского района находится знатная свалка, подрывает репутацию краснодарского риса и краснодарских рисоводов. Почему-то к самому факту наличия свалки рисоводы претензий не имеют.