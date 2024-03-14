Врач уехал из страны, когда оказался в роли "писающего мальчика"

Педиатр, автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий вместе с женой и сыном покинул Россию после того, как провел 10 суток под арестом.

По словам врача, когда он находился в СИЗО, ему «недвусмысленно намекнули», что арестом дело не ограничится, поэтому сразу после освобождения он вылетел из РФ.

На блог врача о современной педиатрии в Telegram-канале подписаны более 117 тысяч человек, а в социальной сети «ВКонтакте» — более 230 тысяч.

29 февраля Хамовнический суд Москвы арестовал Бутрия по статье о «Возбуждении ненависти и вражды». Поводом послужило его интервью журналистке Катерине Гордеевой - иноагенту.

В материалах утверждалось, что в некоторых фразах медика содержались действия, нацеленные на «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

Напоминаю - статья 29 Конституции РФ гласит: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова". И чем тогда она гарантируется, если человек высказал свои мысли в интервью, и его за это посадили на 10 суток, как какого дебошира и пьяницу?

Более того, та же статья Конституции утверждает: "Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них".

А получается, что может?

И что это за социальная группа такая - «врачи, разделяющие ценности российского общества»? Стало быть, есть и социальная группа врачей, не разделяющих эти ценности? И что это за группа, и как в нее попасть и что за это будет?

Интересно, а как быть с социальной группой "долболобов", и не привлекут ли за унижение их достоинства?

Вообще это новость для нашей правоприменительной практики - привлекать не журналиста и СМИ, а того, кто дает интервью. Хотя по всем законам "фильтровать базар" обязан именно интервьюер, а не интервьюируемый.

Закон о СМИ гласит в статье 56: "Учредители, редакции, издатели, распространители, государственные органы, организации, учреждения, предприятия и общественные объединения, должностные лица, журналисты, авторы распространенных сообщений и материалов несут ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации". Про отвественность объектов журналистской деятельности ничего не сказано, а интервьюируемый именно объект. У него по закону нет субьектности.

Вспомнился случай из давней советской действительности, когда редактора партийной газеты сняли с должности за безобидный снимок, "Весеннаяя капель" он назывался. Ничего особенного, на скамейке в парке целуется молодая пара. Но на заднем плане, это уже в номере заметили, - мужичок справляет малую нужду...

Редактора сняли, всех причастных обвешали выговорами, но вот привлечь мужичка с фото за нарушение общественного порядка как-то, даже во времена крутого застоя, никому и в голову не пришло...

А тут выходит, если нет возможности дотянуться до Гордеевой, иноагента, и до ее канала, то давайте накажем мужика в кадре...

А.Б.